סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים", המזוהה עם משמרות המהפכה, דיווחה כי האקרים פרו פלסטיניים פרסמו מידע אישי על תשעה ישראלים העובדים בתעשייה הביטחונית בישראל.

בדיווח נטען כי קבוצת ההאקרים "חנדלה" הצליחה לפרוץ למצלמות האבטחה בשדות תעופה בישראל, ובמיוחד בנמל התעופה בן גוריון, וכך לאסוף פרטים על אזרחים ישראלים.

לפי "תסנים", קבוצת האקרים נוספת השיגה מידע על קציני מודיעין ישראלים באמצעות "מקורות חשאיים וגלויים", והחלה בפרסום פרטי הקצינים בשלבים.

הקבוצה, המכונה "יקין חמאד", טענה כי בידיה מידע על אנשי צה"ל, אמ"ן, שב"כ והמוסד, וטענה כי הקצין הראשון ששמו נחשף עובד במוסד.

בדיווח נכתב כי פרטי שמו, כתובתו ומספר הטלפון שלו פורסמו על ידה.