קבוצת ההאקרים הפרו-איראנית "חנדלה" טוענת כי הצליחה לשאוב מידע רגיש מהטלפון הנייד של צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

על פי הדיווח שפורסם באתר החדשות האיראני "תסנים", הקבוצה מחזיקה לא רק ברשימת אנשי קשר שהופצה כבר ברשתות החברתיות, אלא גם במסמכים, תמונות וסרטוני וידאו שהורדו מהמכשיר הנייד.

לטענת חברי הקבוצה, המידע כולל מסמכים בנוגע לצווי חירום והוראות לשעת חירום, ועליהם חתומים בין היתר שר המשפטים יריב לוין, נשיא בית המשפט העליון לשעבר אשר גרוניס, ומזכיר הממשלה יוסי פוקס.

בנוסף, צוין כי המדיה שנגנבה כוללת תמונות של ברוורמן מפגישות עם נשיאי ארה"ב דונלד טראמפ וג'ו ביידן, לצד סרטונים פרטיים מאירועים בלונדון ומסיבות נוספות.

קבוצת ההאקרים פרסמה גם חלק מהתכתבויותיו של ברוורמן עם שרים וחברי כנסת.

לטענתה, היא מחזיקה ב"אלפי מסמכים סודיים על שחיתות בישראל, שיחשפו את האמת המסתתרת מאחורי הקלעים".