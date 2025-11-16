הזמר שחר עזרא משיק את הסינגל השני שלו, "לך לך", שיר פופ-רוק שנכתב והולחן על ידו מתוך חוויית חיים אישית.

השיר מגיע לאחר ההצלחה הגדולה של סינגל הבכורה "מקדש מלך", שזכה לחשיפה נרחבת ברשתות.

השיר החדש עוסק בהתמודדות פנימית ובחיפוש אחר חיזוק וביטחון, והוא נכתב בתקופה מאתגרת בחייו של היוצר.

עזרא מתאר אותו כ"קריאת השכמה עוצמתית" ומסביר, "בשיר אני מבקש לקום למרות הכל, להתחזק באמונה וביטחון באבא שבשמיים ובעצמנו, לראות ולהיזכר בטוב הקיים בנו, ולהעצים אותו".

"לך לך" מלווה בקליפ אישי שבו משתקף המסע המנטלי שהוביל לכתיבת השיר.