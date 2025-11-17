ועדת החוקה של הכנסת פתחה הבוקר (שני) דיון בהצעות חוק שונות המבקשות לבצע שינוי מהותי במבנה מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה.

מדובר בדיון בהכנה לקריאה ראשונה, שבו משתתף גם שר החוץ גדעון סער, אשר מינה בעבר את היועצת המשפטית לממשלה הנוכחית, עו"ד גלי בהרב מיארה.

סער אמר בדיון: "הייעוץ המשפטי לממשלה שולט כמו דיקטטור, אין אח ורע למה שקרה במדינת ישראל".

הוא הוסיף וחשף: "בהסכמים הקואליציונים עם יש עתיד נכתב שיש לפצל תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. לי לא זכורה שום התנגדות בשתי הישיבות שהיו".

על פי הצעת החוק של יו"ר הוועדה, ח"כ שמחה רוטמן, בשיתוף הח"כים אוהד טל ומיכל וולדיגר, מוצע לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשלושה בעלי תפקידים נפרדים: יועץ משפטי לממשלה, תובע כללי, ומייצג המדינה בערכאות. בנוסף, מוצעים שינויים נרחבים בדרכי המינוי, תנאי הכשירות, משך הכהונה והסמכויות של כל אחד מהתפקידים.

בהצעת חוק אחרת, של ח"כ מישל בוסקילה והח"כים אלי דלל, יצחק קרויזר, ניסים ואטורי ואליהו רביבו, נכלל שינוי סמכויות בהקשר לנבחרי ציבור.

לפי ההצעה, ההחלטה על פתיחה בחקירה או העמדה לדין של ראש הממשלה, שרים וח"כים תעבור מהיועץ המשפטי לממשלה לפרקליט המדינה, בכפוף לאישור ועדה חיצונית.

ועדה זו תורכב משלושה חברים: שופט עליון בדימוס שימונה על ידי נשיא העליון, יועץ משפטי לשעבר שימונה על ידי שר המשפטים, וסנגור פרטי שימונה על ידי הסניגור הציבורי הארצי.

בהצעת חוק נוספת שהוגשה על ידי ח"כ חנוך מלביצקי ואליה הוצמדו הצעות דומות של הח"כים יצחק קרויזר ואריאל קלנר, מוצע להפריד לחלוטין בין מוסד הייעוץ המשפטי לבין מוסד התביעה הפלילית.

בהתאם להצעה, תוקם משרת תובע כללי שינהל את כלל ההליכים הפליליים במדינה ויהיה ממונה על ידי שר המשפטים באישור ועדת החוקה.