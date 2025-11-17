מאות בני אדם ובני משפחה ליוו היום (שני) למנוחות בבית העלמין בקיבוץ בארי את מני גודארד ז"ל, שנרצח ונחטף לעזה בשבעה באוקטובר.

בנו, גוני, ביקש סליחה על שלא הצליח להציל את הוריו בזמן, והודה לאביו על האהבה והמשמעות שהעניק לו. "אתה תמיד תהיה הלב הפועם שלי", אמר.

מור, בתו, התייחסה למאבק הארוך להשבת גופתו של אביה ולהיעדר המענה מצד המדינה. "הפכנו ממשפחת שכול למשפחת חטופים", אמרה.

היא ביקרה את החלטת הממשלה שלא להקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח: "לא נסכים שהאחראים להפקרה ימנו את האחראים לחקירה".

בר, בתו הצעירה, שיתפה בזיכרונות מילדותה ובקשר האישי העמוק עם אביה. היא הודתה לכל המלווים ולחיילי צה"ל שפעלו להחזרתו, והבטיחה להמשיך להיאבק להשבת כל החטופים. "אני נשבעת שאלחם עד שדרור, רני וסותטיסאק יהיו בבית", אמרה.