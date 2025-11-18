הכתב והפרשן המדיני ברק רביד ניתח את הסכמת ארצות הברית למכירת מטוסי F-35 לסעודיה, מהלך המעורר בישראל חשש מפני פגיעה ביתרון האיכותי של חיל האוויר.

בפוסט שפרסם, ניסה רביד להרגיע את החששות והציג חמש נקודות עיקריות, "שלוש נקודות להרגעת הפאניקה ושתי נקודות למחשבה".

"אני זוכר את ההיסטריה ב-2020 כשממשל טראמפ אישר למכור מטוסי F-35 לאיחוד האמירויות", כתב רביד, "חמש שנים אחרי - העסקה לא יצאה לפועל".

לדבריו, גם אם העסקה הנוכחית עם סעודיה תבשיל, "יעברו שש שנים לכל הפחות עד שהמטוס הראשון ינחת בסעודיה".

עוד הוסיף רביד כי גם לאחר אספקת המטוסים, "תהיה לאמריקנים לא מעט שליטה עליהם ויהיו על הסעודים לא מעט מגבלות".

לדבריו, אספקת המטוסים כחלק מהסכם נורמליזציה עם ישראל תהיה הישג מדיני חשוב לראש הממשלה בנימין נתניהו, אך "אספקת F-35 לסעודיה בלי נורמליזציה עם ישראל = כשלון מדיני דרמטי של נתניהו".

סעודיה ביקשה מארצות הברית לרכוש 48 מטוסי חמקן והשאלה המרכזית היא כמה מטוסים בסופו של דבר יסכים טראמפ למכור למשטר בריאד.

השר לשעבר רון דרמר, שביקר לפני שבועיים בוושינגטון, הבהיר לבכירי הממשל כי בישראל חוששים שמכירת המטוסים עלולה להוביל לזליגת מידע ביטחוני רגיש לרוסיה ולסין, בנות בריתה של סעודיה וכן לפגוע ביתרון האווירי האיכותי של ישראל במזרח התיכון, שנחשב מרכיב מרכזי בביטחון הלאומי ובהרתעת האזור.