צפו: שורד השבי הדליק נר ראשון בכותל המערבי הקרן למורשת הכותל המערבי

מעמד חגיגי של הדלקת נר ראשון של חנוכה התקיים הערב (ראשון) ברחבת הכותל המערבי בירושלים.

האירוע נערך במעמד הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף, רב הכותל והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ, וראש העיר ירושלים משה ליאון.

לצידם השתתף גם שורד השבי שגב כלפון שלקח חלק בהדלקת הנר כחלק מסמל לניצחון הרוח הישראלית.

"לעמוד כאן ולהודות זו מתנה שאין לה שיעור. הנר הראשון מסמל את אותו ניצוץ קטן שמנצח חושך גדול. אור קטן ואמיתי. אני עומד כאן בשביל מי שעדיין שם, בשביל רן גואילי, בשבילו נשמור שהאור הזה לא ייעלם. האור זה החוט שמושך אותו חזרה הביתה", אמר כלפון.

ליאון הוסיף "אנו מדליקים הערב נר ראשון של חנוכה כשליבנו עם הקהילה היהודית באוסטרליה, שנפגעה במתקפת טרור אכזרית. השתיקה מול אנטישמיות מסכנת חיים, ומכאן אני שולח תנחומיי למשפחות הנספים ואיחולי החלמה לפצועים. לראות כאן איתנו את שגב כלפון, ששרד 738 ימים בשבי, שב הביתה ומצטרף אלינו הערב, זו שמחה וגאווה גדולה. חנוכה הוא חג של אור ותקווה. מירושלים יוצאת היום ברכה לכל בית בישראל, בארץ ובתפוצות, בתקווה לימים של נחת ושלווה".

צילום: דוברות עיריית ירושלים

צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי

צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי

צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי

צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי