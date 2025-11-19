הזמר החסידי אברהם פריד משיק ביצוע חדש ל"ניגון לראש חודש כסלו" - לחן חב"די מסורתי שנולד בעקבות החלמתו של הרבי מליובאוויטש בשנת תשל"ח.

הביצוע יוצא בימים אלה כחלק מפרויקט "צמאה", לקראת כניסת חודש כסלו, הנחשב לחודש של ניסים, שמחה וגאולה.

הניגון, בסגנון מארש חסידי סוחף, הולחן על ידי ר' פייטל לוין בשנת תשל"ח (1977), לציון החלמתו של הרבי מהאירוע הלבבי שעבר בשמחת תורה. כאשר יצא הרבי מביתו לראשונה לאחר ההחלמה בראש חודש כסלו, פרץ הקהל בריקוד מלווה בניגון - שהפך מאז לסמל של שמחת גאולה בקהילות חב"ד בעולם.

השבוע נערך כינוס השלוחים העולמי בחצרו של הרבי ב-770 שבברוקלין, כמדי שנה בסמיכות לראש חודש כסלו. במהלך הכינוס מושר הניגון, ובפרט בעת הצילום הקבוצתי המסורתי של שליחי חב"ד מרחבי העולם מול בית מדרשו של הרבי.

הביצוע החדש יוצא במסגרת פרויקט הניגונים "צמאה", ביוזמת הרב משה שילת ובהפקת נאור כרמי.

פריד סיפר על משמעות הניגון מבחינתו: “הניגון הזה מבשר את בואו של חודש כסלו: חודש של אור, של ניסים ושל שמחה. הניגון הזה הוא מעין מעגל אינסופי של שמחה והתרוממות הנפש".