פסק בוררות תקדימי שניתן על ידי השופט בדימוס דוד חשין מכריע באופן חד-משמעי בסכסוך הפנימי רווי השנים בישיבת פוניבז'.

הפסק, המשתרע על פני 169 עמודים, קובע כי ישיבת פוניבז' תישאר בניהולו הבלעדי של הרב אליעזר כהנמן, וכי על פלג הרב שמואל מרקוביץ לפנות את המבנים המרכזיים של הישיבה.

חשין הדגיש כי "לאחר הליך שנמשך כארבע שנים לפניי, אומר אני בצער רב, כי באתי לכלל מסקנה נחרצת כי ההפרדה בין הצדדים, לרבות בהיבט הפיזי והתאגידי, תהיה לטובת כולם. הפיוס, למרבה הצער, אינו אפשרי בעת הזאת".

פסק הבוררות המלא

הבורר סקר בהרחבה את ההיסטוריה של הסכסוך, את הטענות ההדדיות, את פסיקות בתי הדין הקודמים, וכן את התנהלות שני הצדדים לאורך השנים.

על בסיס מכלול הנתונים והעדויות שנשמעו, קבע כי השליטה במוסדות פוניבז' שייכת לצד כהנמן, וכי לצד מרקוביץ אין זכויות משפטיות או מוסריות להמשיך ולהחזיק במבני הישיבה.

בפסק נקבע כי לצד מרקוביץ אין זכויות קנייניות או מוסדיות בישיבה, וכי עצם החזקתו במבנים במשך שנים לא מקנה לו מעמד משפטי.

הבורר הורה על פינוי של היכל הישיבה, הבמה, ארון הקודש, חדרי השינה, שטחי הציבור, המטבח והספרייה, בתוך פרק זמן מוגדר. כן נקבע שעל הצדדים להימנע מלעורר פרובוקציות או עימותים בעת היישום.

עוד קובע הבורר כי לפלג מרקוביץ עומדת הזכות להקים ישיבה עצמאית חדשה, אך זאת מחוץ לשטח פוניבז' ההיסטורית ובמנותק מהמותג והשם. כל ניסיון לעשות שימוש בשם "פוניבז'" או לטעון להמשכיות - נאסר באופן מפורש.

חשין גם מונה מנגנון פיקוח ליישום ההכרעה, והורה על הקפדה הדדית על שמירה על כבוד, מניעת הכפשות והימנעות מהסתה תקשורתית. הפסק נחתם באמירה כי יש לקוות שהצדדים יכבדו את ההכרעה במלואה וכי יופנם גודל האחריות הציבורית והחינוכית המוטלת עליהם.

הפרשן החרדי ישראל כהן הסביר אתמול בשיחה עם ערוץ 7 את שורש הסכסוך והציג את הרקע: "מדובר באוקספורד של עולם הישיבות החרדי. אחרי השואה הגיע הרב יוסף כהנמן שהיה לו חלום להקים ישיבה על שם העיירה שבה הוא היה רב ובה הייתה ישיבה. הוא רצה להקים את הישיבה הגדולה בישראל. נדו לו ברחמים ולא האמינו שיעשה זאת, אבל הוא רכש קרקעות בבני ברק ובנה את היכל הישיבה שהיה גדול מאוד באותן שנים".

הישיבה שהוקמה עם קבוצה קטנה של בחורים הלכה וגדלה, ובמשך השנים מונו בה ראשי ישיבות מרכזיים, ובהם הרב שמואל רוזובסקי, הרב דוד פוברסקי והרב שך, שהנהיג את הציבור הליטאי כולו.

לאחר פטירת הרב יוסף כהנמן, עבר ניהול הישיבה לבנו, הרב אברהם כהנמן. עם פטירתו, התגלעה מחלוקת קשה בין בנו הרב אליעזר כהנמן לבין חתנו, הרב שמואל מרקוביץ', סביב הבעלות הממונית וראשות הישיבה.

"הוא השאיר שני ילדים, הרב אליעזר והרבנית ציפורה שהתחתנה עם הרב שמואל מרקוביץ'. התחילה מחלוקת על הירושה והיא הסתבכה כשהגיע המחלוקת על ראשות הישיבה כי הרב מרקוביץ' טען שהרב שך סבר שהוא זה שצריך לקבל לידיו את ראשות הישיבה, מעבר להיותו בעלים ממונית מתוקף היותו בעלה של בת הרב. מנגד הרב כהנמן אמר שהוא מוותר על הבעלות הממונית אבל הוא זה שצריך למנות את ראשי הישיבה. הרב פוברסקי היה מזוהה אתו וכך רבנים נוספים שהוא מינה במרוצת השנים".