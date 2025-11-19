המוזיקאי ביני לנדאו משיק את חלקו הראשון של פרויקט מוזיקלי חדש תחת השם "תהלים live וקיים". מדובר בביצועים חיים לשירים מתוך ספר תהילים, אותם הלחין וביצע יחד עם חברים ונגנים.

לדבריו של לנדאו, ההשראה לשירים נולדה עוד בימי נעוריו, כאשר נהג להתהלך עם גיטרה וספר תהילים בין מרחבי יהודה, מדורות בוואדיות, סמטאות העיר העתיקה ובין צוקי הסלעים של המדבר.

"בשנות נעוריי התהלכתי הרבה במרחבי ארץ יהודה", סיפר לנדאו. "הגיטרה תמיד ליוותה אותי וכן ספר התפילות והשירים של המלך דוד שמצאתי בפסוקיו מרפא ומרגוע לנפשי וזעקת לבי".

"שרתי אותם בלחנים פשוטים שנבעו מתוכי, לילות שלמים סביב מדורות בוואדיות ההרים, בין צוקי הסלעים של המדבר ועל גגות העיר העתיקה וסמטאותיה", הוסיף ושיתף כי "השנה זכיתי לאסוף חברים יקרים ונגני על יחד להקלטה מיוחדת זו של ביצוע השירים live באולפן".

את השירים בפרויקט הלחין לנדאו, למעט השיר "שמעה תפילתי" שהולחן על ידי אישתו יעל לנדאו. בעיבודים השתתפו ערן קליין, משה שלו ולנדאו עצמו.