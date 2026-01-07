היוצר והזמר ביני לנדאו משיק מיני-אלבום חדש, "ה-EP הקדוש", הכולל ארבעה שירים חדשים.

"אחרי חודשים של תפילות ועבודה באולפן - בשעה טובה זה אצלכם עכשיו", כתב לנדאו.

השיר הראשון, "חי רצון", מבטא את מרכזיות הרצון בחיים ואת הקריאה לבחור בחיים באופן פעיל. לנדאו כותב: "אנחנו לא פה רק בשביל לשרוד. לשרוד זה אולי לא למות, אבל זה לא חיים. חיים זה לרצות לחיות - כל יום, כל רגע, כל נשימה. והשליחות של כולנו זה להאיר ולחזק את הרצון הזה לכולם, לכל חי. לחיים לחיים".

השיר השני, "דרך", מבוסס על מילים מתוך תפילה שנמצאה בכתבי רבי נחמן מברסלב, והולחן בעיבוד חדש.

השיר השלישי, "הנחלים", מתאר חיפוש אחר משמעות, נחמה וריפוי. בין מילות השיר: "וכמו הנחלים ההולכים אל הים / הולכים להם ימינו / נאספים עד אלינו. וכמו הים שאיננו מלא / מצב רוחנו יורד ועולה. וכשלא תש כוחה / נפשנו כמעט שכלתה. בואו נודה באמת הפשוטה / איך כשהיו לאחד ציוו לנו ברכה / התגשמו והפכו לגשמי נדבה".

השיר הרביעי, "פלא", עוסק בגאולה פנימית וביכולת להתחדש גם מתוך קושי. בין השורות: "מן המיצר אל המרחב קורא / תן בי את הכח / לחצות גם הפעם את המדבר הזה. מים חיים יוצאים מהלב / גם אם הוא עודנו אבן. ואולי בזה התנאי / נבראו גם השמיים והארץ וכל צבאם".

הוא ביקש להודות עם יציאת השירים: "ריבונו של עולם תודה על המילים, המנגינות, הרצון, הפלא, החיים, האור והדרך".