צה"ל חשף את המנהרה של הדר גולדין דובר צה"ל

במבצע של פיקוד הדרום, בו פעלו יחידת יהל"ם ושייטת 13, חשפו כוחות צה"ל בדרום רפיח את התוואי התת-קרקעי בו הוחזק הדר גולדין בשנים האחרונות.

לפי צה"ל, מדובר בתוואי תת-קרקעי מהמשמעותיים והמורכבים ביותר שנחשפו עד כה ברצועת עזה.

התוואי התת קרקעי נמתח לאורך של יותר מ-7 קילומטרים ובעומק של כ-25 מטרים מתחת לפני הקרקע.

המנהרה עוברת מתחת לשכונת מגורים צפופה, בסמוך לציר פילדלפי, דרך אזורים אזרחיים רגישים - בהם מבני אונר"א, מסגדים, מרפאות, גני ילדים ובתי ספר.

בתוך המנהרה אותרו כ-80 חדרי שהייה, כולל חדרי שליטה ששימשו מפקדים בכירים בשלטון הטרור חמאס לאחסון אמצעי לחימה, תכנון פיגועים ושהייה ממושכת. בין הבכירים שפעלו במתחם - מח"ט רפיח, המחבל מוחמד שבאנה.

במהלך הפעולה פעלו גם לוחמים מאוגדות 162 ו-143, שאיפשרו את התמרון הקרקעי וההנדסי בתוואי המורכב.

צילום: דובר צה"ל

