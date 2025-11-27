בדיוק 12 שנים לאחר פטירתו של הזמר והיוצר אריק איינשטיין, נחשף היום (רביעי) לראשונה שיר שהוקלט על ידו בשנת 1976 - ונגנז במשך 45 שנה.

השיר, שנקרא "כמו מדונה מצוירת", נכתב על ידי יהונתן גפן, הולחן על ידי גיא מרוז כשהיה רק בן 16, ועובד מוזיקלית מחדש על ידי יוני רכטר ואלעד אדר.

את השיר ביצע איינשטיין באולפני טריטון בכיכר המדינה, בהשתתפות נגנים מוכרים כמו אהרל’ה קמינסקי, שלמה ידוב וחיים קריו. שלום חנוך ליווה את ההקלטה כאחראי מוזיקלי.

למרות ההתרגשות סביב השיר בזמנו, הוא לא נכנס לאף אלבום ונשכח. במשך עשרות שנים חיפש מרוז את המאסטר המקורי - עד שלפני זמן קצר יואב קוטנר בישר לו שנמצא עותק איכותי של ההקלטה הישנה בארכיון גלגלצ.

יוני רכטר שיחזר את ההקלטה והפיק לה עיבוד חדש, תוך שמירה על האווירה המקורית של שנות ה־70. "כשפנה אלי גיא מרוז... חשבתי שהכי נכון יהיה לשמר את הצליל ההוא", סיפר רכטר.

גיא מרוז עצמו כתב: "קשה לתאר את ההתרגשות שמילאה אותי כשקוטנר מצא את השיר והתרגשות לא פחותה כשיוני רכטר הסכים להפיק אותו מחדש. שנים סיפרתי את שקרה לי בגיל 16, לא רבים ממש האמינו והנה השיר הזה, הראשון שהלחנתי בחיי, רואה אור. אני חושב שכשתשמעו תזהו שאריק איינשטיין, בזמן הקלטת השיר, נמצא בתקופה הנפלאה של חייו המקצועיים - קולו אז הוא הקול שכולנו זוכרים וכל כך מתגעגעים לשובו".