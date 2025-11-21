ביישוב נווה צוף, מיישובי תנועת אמנה, נערך אמש (חמישי) אירוע קהילתי חגיגי לכבוד כניסתו של הרב שי יעקובוביץ' לתפקיד רב היישוב.

הרב יעקובוביץ' מחליף את הרב יהונתן בלס שכיהן בתפקיד בכ-40 השנים האחרונות, ולאחרונה הגיע לגיל הפרישה.

בתפקידיו השונים, מכהן הרב יעקובוביץ' גם כר"מ בישיבה התיכונית שעלבים וכן כרב גדוד במילואים.

לטקס הגיעו הרב שמואל אליהו, ראש מועצת מטה בנימין ישראל גנץ, ראש המועצה הדתית הרב ישי איתן ורבני היישובים הסמוכים. בין הדוברים המרכזיים היה הרב בלס שחיזק את המינוי ובכך את הרב יעקובוביץ'.

כמו כן, באירוע נשאו הדוברים דברי ברכה על חיזוק ההנהגה הרוחנית ביישוב, תוך הדגשת תרומת המינוי לחיי הרוח והחברה התורניים של הישוב נוה צוף.

"תודה לכם, קהילת נוה צוף היקרה, שבאתם, חגגתם, שמחתם והתרגשתם איתנו ביחד, כגוף אחד, לב אחד", אמרו ביישוב נוה צוף שנמצא בימים אלו בתנופת התפתחות ובנייה.

לדבריהם, "הייתה זו חוויה קדושה, מחזקת ומלאת אחדות. ערב שהביא בדיוק את מה שהקהילה שלנו הייתה צריכה, במיוחד אחרי השנתיים האחרונות שטלטלו את כולנו".