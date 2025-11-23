הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, החליט על צעדים פיקודיים ומסקנות אישיות כלפי קצינים בכירים לשעבר בצה"ל בעקבות מחדלי ה-7 באוקטובר.

מדובר בקצינים ששימשו בתפקידים פיקודיים טרם מתקפת חמאס או במהלך האירועים עצמם. ההחלטות מתקבלות בהתאם להמלצות ועדת תורג'מן, שבחנה את כשלי המודיעין וההיערכות במערכת הביטחון.

לשכת הרמטכ"ל החלה אמש בזימון אישי של קצינים בכירים לפגישות מול זמיר עצמו או מול סגנו, אלוף תמיר ידעי, כאשר מדובר בקצינים שכבר השתחררו מהשירות.

בין הבכירים שזומנו נמנים ראש אגף המודיעין, אלוף שלומי בינדר; מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר; מפקד חיל הים, אלוף דוד סלמה; ואלוף ירון פינקלמן, אשר שימש כראש חטיבת המבצעים בזמן המתקפה ובהמשך כאלוף פיקוד הדרום במהלך המלחמה.

אף שסיים את תפקידו, פינקלמן לא פרש מצה"ל וממשיך להיות מעורב בניתוח תפקוד המערכת בזמן הלחימה.

בנוסף זומנו קצינים לשעבר שפרשו במהלך המלחמה, ראש אמ"ץ לשעבר עודד בסיוק, ראש אמ"ן לשעבר אהרון חליוה ומפקד אוגדת עזה לשעבר אבי רוזנפלד.

אל השיחות זומנו גם ראש חטיבת ההפעלה לשעבר באמ"ן, תת-אלוף ג', וכן מפקדים וראשי יחידות בכירים באגף המודיעין. בנוסף, מספר אלופי משנה בשירות קבע באמ"ן זומנו לשיחה נפרדת עם ראש האגף הנוכחי, אלוף בינדר.

במהלך הפגישות יימסרו מסקנות אישיות, ובהן גם קביעה האם יינקטו צעדים פיקודיים כלפי מי מהקצינים.

בצה"ל הדגישו כי תהליך הבירור נוגע למידת האחריות שהייתה לכל אחד מהבכירים טרם המתקפה ובמהלך ניהולה.