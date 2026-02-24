הענקת הדרגה לשי סימן טוב דובר צה"ל

טקס מינויים ודרגות התקיים היום (שלישי) בראשות הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ובמהלכו הוענקה דרגת תת-אלוף לשי סימן-טוב.

סימן-טוב נפצע באורח אנוש במהלך מבצע "צוק איתן", בעת שפיקד על גדוד 12 של חטיבת גולני.

לאחר תהליך שיקום ממושך שב לשירות פעיל באוקטובר 2015 כמפקד צוות במכללה לפיקוד טקטי, וכיום הוא משרת באגף המבצעים וממשיך בעשייה מבצעית.

בדבריו בטקס אמר הרמטכ"ל, "שי, תהליך השיקום האמיץ שלך עוד יסופר באגפי השיקום וביחידות צה"ל. אתה דוגמה לתמצית הרוח האנושית, לגבורה בקרב ולגבורה בקרב על השיקום".

במהלך הטקס הוענק דרגת תת-אלוף לאבינועם אמונה, שנכנס בימים אלה לתפקידו כיועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים (היועל"ח).

במסגרת תפקידו יפעל בתיאום עם הזרועות והאגפים לקידום ולהרחבת שירות בני הציבור החרדי בצה"ל, לרבות בניית מסלולים, הקמת יחידות וחיזוק סביבת השירות המותאמת לאורח החיים החרדי.

בתפקידו יעסוק גם בליווי המתגייסים לקראת השירות, בעדכון ובהתאמת המדיניות, בהנחיית מפקדים בסוגיות הקשורות לשירות החיילים החרדים ובמתן מענה למשרתים עצמם.

דבריו בטקס אמר הרמטכ"ל, "אמונה, מפקד נחוש ואמיץ, הוביל במקצועיות ובאחריות את הקמת חטיבת החשמונאים, שהייתה לפריצת דרך בשילוב אחינו החרדים בצה"ל. נבחרת להוביל את המהלך ההיסטורי הזה. אני בטוח בהצלחתך".