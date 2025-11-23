ראש עיריית ערד, יאיר מעיין, פרסם היום (ראשון) סרטון ובו טענה כי חיילת הורדה מקו 80 של חברת מטרופולין, לכאורה בעקבות טענת נוסעים כי מדובר בהסעה פרטית עבור בני ישיבות ותלמידי תלמוד תורה.

האירוע, שהתרחש הבוקר בעיר, עורר תגובות רבות מצד תושבים וגורמים בעירייה.

מעיין טען כי מדובר בעבירה פלילית, והבהיר כי עדכן את שרת התחבורה מירי רגב בכך שלא יאפשר מקרים דומים להתרחש בעתיד. "אם יורידו נוסעת מאוטובוס - החברה לא תיכנס לעיר", הזהיר.

בדבריו הדגיש כי המרחב הציבורי בערד פתוח ושייך לכולם, ללא הבדל מגדר. לדבריו, מי שאינו מוכן להימצא בצוותא עם נשים במרחב הציבורי - אינו צריך להשתמש בתחבורה הציבורית.

הוא הוסיף כי במקרים דומים יש לפנות מיידית למשטרה או למוקד העירוני. "אנחנו נטפל בזה במלוא החומרה. ואני מבקש בפעם הבאה, מי שזה קורה לו, להתקשר אליי, להתקשר אליי לטלפון לא לרדת מהאוטובוס".

ראש העיר אף פרסם את מספר הטלפון האישי שלו וקרא לתושבים לדווח לו ישירות על כל מקרה דומה: 050-8771750. לדבריו, במקרה הבא הוא יגיע בעצמו עם מנכ"ל העירייה ושיטור עירוני לטיפול מיידי.