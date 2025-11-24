ישיבת אלון מורה השיקה הלילה (שני) את סדרת הספרים "ויורנו מדרכיו", שכתב רב היישוב ור"מ בישיבה, הרב מרדכי וולנוב. הסדרה עוסקת במוסר בפרשות השבוע, תוך שילוב נושאים אקטואליים ונגישות לכל נפש.

במהלך האירוע העניק הרב וולנוב לראש המועצה יוסי דגן ולרבנים שהשתתפו עותק מוקדש אישית של סדרת הספרים החדשה.

האירוע התקיים במעמד רבנים ואישי ציבור, ובהם רב השומרון הרב אליקים לבנון, רב העיר צפת הרב שמואל אליהו, רב היישוב יצהר הרב דוד דודקביץ', רב היישוב איתמר הרב דניאל לונצר, ראש הישיבה הרב שחר אימבר, יו"ר המועצה הדתית שומרון הרב איתי בר ניצן, ודגן.

את הערב הנחה מנכ"ל מוסדות אלון מורה אליסף פרשן, ושולבו בו קטעי שירה וריקודים שהובילו הקלידן נעם עמיצור והנגן אחיה בן דוד. לפני פתיחת דבריהם של הרבנים המשתתפים, כיבדו אותם מאות הבוגרים, התלמידים, ותושבי היישוב, בשירה סוחפת ובריקודים לפני הרבנים.

הראשון לציון ונשיא בית הדין הרבני הגדול הרב דוד יוסף שלח את ברכתו לאירוע: "אני מתכבד לברך מקרב לב את כבוד הרב הגאון הרב מרדכי וולנוב שליט"א לרגל הוצאת סדרת ויורנו מדרכיו - ספרים מלאים וגדושים בתורה ויראת שמים, ועבודת השם. ב"ה אפשר ללמוד מדרכיו של כבוד הרב וולנוב, שהוא תלמיד חכם מובהק ושוקד על התורה הקדושה. אני רוצה לברך אותו שימשיך עוד הרבה שנים מעלה מעלה, להפיץ מעיינותיו חוצה, להגדיל תורה ולהאדירה".

הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית הרב קלמן בר בירך: "עד עכשיו מי זכה בשיעורים? רק אנשי אלון מורה, ורק מי ששמעו. ומעכשיו - כולם יכולים. הבושם הזה יוצא למרחוק וכל אחד ואחד יכול להנות ממנו. תזכו להמשיך להגדיל ולהרים את קרן התורה, בע"ה להפיץ את קרן אור התורה, שבכתב ושבעל פה, ונזכה שאור חדש יאיר על ציון במהרה".

דגן מקבל את הספרים צילום: דוברות

הרב שמואל אליהו אמר: "שמתי לב כשקראתי את פרשת השבוע האחרונה, לדבר שמרגש מחדש כל פעם שאתה קורא את הפסוקים ויודע שהם נבואה לדורות, ואתה רואה איך כל הנבואות האלה מתגשמות בימינו. אתה שם לב לפרטים של הפרשה, ורואה איך המציאות מתיישמת אחד לאחד".

הרב הסביר כי כוונתו לפסוק "וידו אוחזת בעקב עשיו", והסביר "בדרך כלל אם יש תאומים אחד נולד אחרי השני, אבל יש שלב שבו המלכות חופפת. כמו שדניאל כשמתאר את ארבעת המלכויות אומר שכשתבוא מלכות ישראל היא תהיה בסופה חופפת למלכות האמצעית".

"זה השלב שאנחנו נמצאים בו עכשיו", המשיך הרב אליהו. "עדיין העולם המערבי מולך בעולם, קצת בשיתוף עם הישמעאלים, אבל כמו שאומר דניאל תבוא מלכות ישראל ותפרק ותרסק את ארבעת המלכויות כמו לבן שמתפרק ברוח ולא נשאר ממנו כלום. זה השלב הבא, וחוץ משלב החפיפה יש שלב של יעקב ממש בלי עשיו, ואנחנו ממש לפני השלב הזה".

דגן אמר: "באנו כולנו להודות לקב"ה שנזכה אותנו בגדולי תורה שמובילים אותנו מול אתגרים גדולים, ונותנים כוח לכל הציבור כאן באלון מורה, ומתוך כך בשומרון, ומתוך כך לכל עם ישראל - לנצח מתוך אורה של תורה".

"תורת ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, גם בתורה וגם ביישוב הארץ - במיוחד כשהן באות ביחד. הרב וולנוב מחבר כאן ביישוב אלון מורה, חלוץ ההתיישבות בשומרון, הוא מחבר ולוקח את כולנו, את היישוב ואת ההתיישבות בשומרון, לחיבור של תורת ארץ ישראל, תורת חיים, תורה של אהבת אחים, של דיבוק חברים, של קהילה ושל מסירות נפש. תורה שממשיכה את דרכיהם של אבותינו הקדושים שהלכו כאן".

אליסף פרשן הוסיף: "הערב הזה הוא לכבודה של תורה, לכבודם של לומדי התורה, לכבודם של רבותינו ושל מורנו הרב מרדכי וולנוב. אנחנו זוכים להשיק את הסדרה ויורנו מדרכיו, ומבחינתנו זה ציון דרך משמעותי, בהפצת התורה של הרב אליקים לבנון שהרב מרדכי וולנוב תלמידו מזה שנים רבות, ושל הרב וולנוב שהרים על נס את דגל ההלכה והמוסר, וכתב פה שיחות מוסר נפלאות בלשון קולחת שמתאימה לכל נפש".

הרב אליקים לבנון בירך: "אין בית מדרש בלא חידוש, ואין יישוב בלא חידוש, ואצלנו שני הדברים מתחברים. מה אנחנו מברכים את הרב מרדכי? אם פירותיך מתוקים - כבר מתוקים. מעיין יוצא ממך - כבר יוצא. אלא שכל פירות, כל גידולים שיוצאים ממך - המשפחה כולה ששותפה אליך, תהיה כמוך".

הרב שחר אימבר התייחס לעניין המוסר בו עוסקים הספרים: "תמיד המוסר הוא עם חיוך, הוא משהו מרומם, מעדן ומבריא. אני שמח שהרב שאני זוכה לקבל ממנו הרבה יודע לתת חיוניות ושמחה, ולהיות איש הלכה - שאיש הלכה הוא שמח. אני רוצה לברך את הרב מרדכי שיזכה להוציא הרבה ספרים, ואותנו שנזכה להוציא הרבה ספרים, והרבה תורה".

הרב דוד דודקביץ' בירך במהלך האירוע: "שהחיינו וקיימנו. כתיבת ספר והוצאתו לאור זה כמעט כמו לידה. פחות כואב כנראה, אבל זו לידה מחודשת. אז מזל טוב ל'מוליד', הרב מרדכי. בית ישיבת אלון מורה זוכה להוסיף עוד אור של תורה. שתהיה הרבה ברכה לבית המדרש הזה בהובלת הרב אליקים, שזכה לגדל את הפרי הנפלא הזה באדמת הקודש הזו באלון מורה".

הרב מרדכי וולנוב סיפר על מה שעמד מאחורי כתיבתם: "לא הייתה לי מטרה להוציא ספרים. הייתה לי מטרה אחת, לפני עשר שנים כשהתחלנו את הפרויקט הזה - העברת שיעורים על פרשת השבוע על פי שיטת המוסר. אחרי שנתיים התחלתי לסכם אותם, ולשלוח לבוגרים מדי שבוע סיכום של השיעורים".

"השמחה הגדולה שלי היא במיוחד מכל שהוצאת הספרים באה מלמטה. אני תולה הרבה מהקשר לבוגרי הישיבה בלימוד הזה של פרשת השבוע, אז תודה לכולם ולאנשים שעבדו על הוצאת הספר", סיים הרב וולנוב.

הרב דניאל לונצר בירך: "לראות את אלון מורה, מקום של צדיקים, של תלמידי חכמים ושל תורה, מבינים את המשמעות שיש צדיק, ואת הרצון לשמוע דברי מוסר. אני זוכה להיות שכן טוב של הרב מרדכי, לומד הרבה, גם מהערב הזה, וזה עושה ממש חשק לקרוא את הספר מקצה לקצה".