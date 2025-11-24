האלוף במילואים גרשון הכהן, לשעבר מפקד הגיס המטכ"לי, התייחס בראיון לכאן מורשת למתיחות בגבול הצפון, לחיסול בכיר חיזבאללה בביירות, ולהשלכות הפיקודיות של אירועי 7 באוקטובר.

לדבריו, לא ניתן לחזות את תגובת חיזבאללה, ו"יש היגיון לכאן ולכאן. הוא עלול להפתיע גם מחוץ לדפוס המוכר. יש לו סיבה להגיב - הוא מבליג שנה שלמה, ופעילות צה"ל נגדו היא רציפה".

הכהן ציין כי מזכ"ל ארגון הטרור חזבאללה נעים קאסם כבר הכריז שתקופת ההבלגה הסתיימה. "צה"ל יוזם. לא מחכים למתקפה", הדגיש הכהן. "תושבי הצפון רוצים מהלך רחב שיבטיח שקט מתמשך, אבל צה"ל עושה הרבה ויעשה מה שיידרש".

הוא הסביר כי חיזבאללה וחמאס הם ארגונים ג'יהאדיסטיים אידאולוגיים: "גם אם ייקחו פסק זמן, הם לא יפסיקו לחפש דרכים לפגוע בנו - זה בדנ"א שלהם".

הכהן שלל את האפשרות שהקהילה הבינלאומית תספק פתרון במקומה של ישראל: "אין שום ערבויות. אף מדינה לא תבוא לשאת בנטל. גם בעזה - אם טראמפ מאיים על חמאס זה נחמד, אבל מי שמבצע זה צה"ל, לא האמריקאים".

לדבריו, לא ניתן להסתמך על שקט מדומה כמו לאחר מלחמת לבנון השנייה: "צה"ל פועל יום-יום. התנאים בצפון שונים לגמרי ממה שהיו ב-6 באוקטובר. כוחות רדואן הוסרו מהגבול והתשתיות בכפרים נפגעו - אך האיום קיים".

בהתייחס לחיסול רמטכ"ל חיזבאללה בלב ביירות אמר הכהן: "זו פעולה נועזת, מחוץ לזירת הפעולה הרגילה של צה"ל. לכן עלתה השאלה אם היה תיאום עם האמריקנים - הגיוני לוודא שהמהלך יתקבל בהבנה".

הוא ציין כי השליח האמריקני לענייני לבנון וסוריה הזהיר את ממשלת לבנון מראש: "הוא אמר להם שאם לא יפרקו את חיזבאללה - ישראל תצטרך לפעול, וזה עלול להוביל למלחמה. זאת מציאות שמובילה את עצמה".

בנוגע להדחות בצה"ל בעקבות מחדלי 7 באוקטובר, אמר הכהן: "זו אמירה של רמטכ"ל שמגדירה אחריות. לא מדובר בגרדומים. הרומאים ידעו לכבד מפקדים גם כשכשלו - אחרת אף אחד לא יעמוד בראש".

הוא הבהיר כי מדובר באירוע מערכתי, ולא בכשל אישי: "האחריות רחבה. זה לא מישהו שלא בא לעבודה בבוקר. חלק מהמודחים תרמו תרומה עצומה - עודד בסיוק ניהל את הצבא, פינקלמן הוביל לחימה בגבורה. אלה אנשים עם הישגים אדירים".

באשר להשלכות הפוליטיות אמר: "בצבא אין בחירות - בפוליטיקה כן. אלוף פיקוד דרום לא עומד לבחירה. הציבור ישפוט את הדרג המדיני בקלפי".