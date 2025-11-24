השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הגיש אמש (ראשון) לבית המשפט בקשה למחיקת העתירה שהגישה התנועה לאיכות השלטון, בדרישה למנות את רינת סבן, עוזרת ראש אגף החקירות במשטרה, לדרגת סגן ניצב.

בן גביר תקף בחריפות את העותרת ואת היועצת המשפטית לממשלה.

בנוגע לעותרת, התנועה לאיכות השלטון המייצגת את הקצינה רינת סבן, כתב בן גביר: "מדובר בעותרת סדרתית ופוליטית שפונה שוב ושוב לראש אח"מ וליועמ"שית ומבקשת לחקור נבחרי ציבור מהימין, וכעת מממנת את העוזרת של ראש אח"מ באמצעות עתירה בשווי עשרות אלפי שקלים".

תגובת השר בן גביר

לדבריו, "עננה של שוחד וקבלת מתנה אסורה, שעל אחוז מזה התנועה הייתה רצה להגיש עתירה כנגד כל נבחר ציבור מהימין".

על היועצת המשפטית לממשלה, שהגישה עמדה הקוראת לבית המשפט למנות את הקצינה, בניגוד לעמדת המפכ"ל, כתב בן גביר: "מי שצפויה להיות מזומנת למסירת עדות, או אף להיחקר, בפרשה חמורה מעלימה עין מעבירה פלילית, לכאורה, של העוזרת האישית של מי שעומד בראש צוות החקירה, זאת בכובעה כתובעת הכללית וכמייצגת המדינה בערכאות".

"זהו לא תרחיש דמיוני, זוהי לא קונספירציה, זוהי המציאות הדיונית העובדתית שבפנינו. מציאות עגומה ומצערת יש לציין", הוסיף.

עוד נטען בתגובה כי "היועצת המשפטית לממשלה מאיימת על שר בישראל שאם לא יעניק דרגות לפלונית קונקרטית, אשר משמשת כעוזרת האישית של ראש אח"מ, היא תפעל להדחתו, וזאת ללא כל בסיס בדין".

בן גביר הבהיר בתגובתו: "אני השר ואני ממנה". לדבריו, האיומים והמעשים לא ירתיעו אותו, וכשתתקבל החלטה בעניינה של הקצינה - הוא יעדכן את מי שצריך.

לסיום, דרש בן גביר מבית המשפט: "למחוק את העתירה על הסף, למחוק את תגובתה של היועצת שנכתבה ללא תצהיר ועל דעתה בלבד, ולהשית הוצאות כבודת על התנועה הפוליטית של אליעד שרגא".