ח"כ אוהד טל התעמת עם איש הקונסוליה הצרפתית ללא קרדיט

עימות מילולי התפתח הבוקר (שני) בין חבר הכנסת אוהד טל, יו"ר סיעת הציונות הדתית, לבין עובד בקונסוליה הצרפתית ברחוב אמיל בוטה בירושלים, במהלך סיור שערך טל בעקבות פעילות קונסוליות זרות הפועלות, לטענתו, בניגוד לחוק הישראלי.

הקונסוליה הצרפתית, שממוקמת במערב העיר, מספקת שירותים לפלסטינים תושבי יהודה ושומרון ופועלת בתיאום עם הרשות הפלסטינית. זאת, בניגוד לחוק-יסוד הקובע כי לא תוקם נציגות רשמית של מדינה זרה בישראל אלא אם כן מדובר בנציגות דיפלומטית שמואמנת למדינת ישראל.

במהלך העימות הטיח טל בדיפלומט הצרפתי שהם פועלים בניגוד לחוק ובניגוד לנורמות דיפלומטיות בחתירה תחת ממשלת ישראל בירושלים.

עוד נטען על ידי משתתפי הסיור כי הקונסוליות מקיימות פעילויות תרבותיות הכוללות הערצה למחבלים ושהידים, מעורבות בעידוד בנייה ערבית בלתי חוקית ופעולות נוספות הסותרות את מדיניות ישראל.

את הסיור הוביל ח"כ טל בשיתוף ארגון JCAP, והשתתפו בו השרה אורית סטרוק, חברי הכנסת עמית הלוי, מיכל וולדיגר, אושר שקלים וסגנית ראש עיריית ירושלים חגית משה.