ח"כ גלית דיסטל אטבריאן עונה לביקורת שמתח הרב דוד סתיו על הצעת החוק שלה "הגשמת הזהות היהודית במרחב הציבורי".

הרב סתיו, יו"ר ארגון צהר, טען כי יהדות איננה יכולה להתבסס על כפייה, וכי על הזהות היהודית לצמוח מהחברה עצמה ולא באמצעות מנגנוני חוק.

דיסטל טענה כי דווקא המציאות בשטח מוכיחה פגיעה בחופש הפולחן, והבהירה כי הצעת החוק איננה מבקשת לכפות דת אלא להגן על יכולתו של אדם להיות יהודי במרחב הציבורי.

במסגרת נאומה הציגה דיסטל שורת אירועים שלדבריה משקפים "כפייה חילונית". היא תיארה מקרה קיצוני בו רופא בכיר "רדף עם סכין שלופה אחרי נער שהעז להניח תפילין", וציינה כי במקרים כאלה הפקח פונה דווקא לנער המניח תפילין ולא למי שתוקף אותו.

היא הזכירה גם אדם שהניח תפילין לבדו במכון ויצמן ואת שקמה ברסלר שניסתה למנוע זאת בטענה כי "הדברים האלה לא שייכים לכאן".

לפי הצעת החוק, תתאפשר הצבת דוכני הנחת תפילין במרחב הציבורי ותחול חובת קביעת מזוזות במוסדות ציבור.