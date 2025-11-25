דובר ארגון הטרור חמאס, חאזם קאסם, פרסם היום (שלישי) מסר שבו ניסה להניע מחדש את קמפיין "עזה טובעת".

הוא טען כי תושבי רצועת עזה "טובעים באוהליהם בשל הגשמים", והפנה אצבע מאשימה לעבר לישראל שלדבריו אחראית למצב ההומניטרי ברצועה.

קאסם האשים את ישראל ב"מצור שהיא מטילה" וטען כי הוא הגורם למצוקה. במסגרת המסר קרא לערבים ולמוסלמים ברחבי העולם למחות על מה שכינה "הטרגדיה ההומניטרית חסרת התקדים".

דבריו מצטרפים לניסיונות קודמים של חמאס לקדם נרטיב שלפיו ישראל אחראית לכל פגיעה בתושבים, גם כאשר מדובר בפגעי מזג אוויר.

