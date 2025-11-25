רוטמן מגיב לסערה דוברות הכנסת

יו"ר וועדת החוקה ח"כ שמחה רוטמן התייחס בדיון שנערך היום (שלישי) לעימות שאירע בדיון הקודם.



בדיו אתמול נראה רוטמן לוחש דבר מה באוזנו של היועץ המשפטי של הוועדה עו"ד גור בליי - וזה הגיב מיד בטון תקיף ואמר: "אתה לא תאיים עלי". רוטמן, שנראה מופתע, השיב: "מה אתה צועק עלי?".

רוטמן אמר היום: "אתמול היה מקרה לא טוב בוועדה, אנחנו מלבנים זאת בינינו היועמ"ש לוועדה ואני. אנחנו יודעים להסתדר בינינו ואני בטוח שכך נעשה".

גם חבר הכנסת גלעד קריב התייחס לאירוע ואמר, "הגבתי למקרה מאוד בחריפות ואני מניח שזה תרם להעלאת המתח וצר לי על כך".

לדבריו, "יש מסורת ארוכה של ליבון עניינים בין יו"רי הוועדות לייעוץ המשפטי והנהלת הוועדות בחדרי העבודה וכך צריך להיות. אני בטוח שתמשיכו בכיוון הנכון וצר לי שכך היה".