חיסול המחבל שרצח את גדעון פרי דובר צה"ל

תיעוד ממצלמות הגוף של לוחמי דובדבן פורסם הערב (שלישי), ומתעד את רגעי ההסתערות והחיסול של סולטאן אל גאני, המחבל שביצע את הפיגוע הקטלני באזור התעשייה בראון, ובו נרצח גדעון פרי ז"ל מקדומים.

בתיעוד נראים הלוחמים כשהם מבצעים ירי לעבר המבנה שבו הסתתר המחבל. מדובר במחבל הנמלט האחרון שנשאר בזירת יהודה ושומרון שטרם נעצר או חוסל.

הלילה, במסגרת פעילות מבצעית רחבה, עצרו לוחמי דובדבן, סיירת צנחנים וכוחות שב"כ חמישה סייענים למחבל. לאחר מכן כיתרו את המבנה בו התבצר אל גאני, והוא חוסל לאחר חילופי אש.

בתום סריקות שנערכו במבנה נמצאו נשק מסוג "קרלו", רובה M16, מטען ומחסניות מלאות בתחמושת.

מצה"ל נמסר כי "מאז הפיגוע באוגוסט 2023, נוהל מאמץ מודיעיני מתמשך לאיתורו, שהבשיל הלילה לסגירת מעגל וחיסולו".