חיסול המחבל שרצח את גדעון פרי דובר צה"ל

מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, שיגר היום (שלישי) מסר ללוחמים ולמפקדי המרחב בעקבות חיסולו של המחבל סולטאן אל גאני, שרצח את גדעון פרי ז"ל.

"היום נפל דבר", כתב בלוט. "חוסל הרוצח הנמלט האחרון בזירת מרכז. איני זוכר מתי בפעם האחרונה היינו במצב כזה - שבו כל הרוצחים הנמלטים נעצרו או חוסלו".

לדבריו, מדובר בתוצאה ישירה של פעילות התקפית: "תשתיות הטרור כולן מתפרקות מול עינינו ובזכות הפעולות הנחושות של כולכם יש לנו חופש פעולה מלא - בכל מקום ובכל זמן, בכל זירת מרכז".

עם זאת, בלוט הזהיר מפני שאננות: "זיכרו, לא לעולם חוסן. בכל רגע עלול להתרחש פיגוע. זה הזמן לפעול ביתר שאת וביתר עוז, בהגנה ובהתקפה, מתוך אמונה כי עיצוב המרחב תורם לייצובו".

הוא חתם במסר חד: "רק כך נממש את החזון שעל פיו - טרור פוגש צבא, ואזרח חי שגרה".

הלילה חסילו כאמור כוחות הביטחון את סולטאן אל גאני, המחבל שביצע את הפיגוע הקטלני באזור התעשייה בראון, ובו נרצח גדעון פרי ז"ל מקדומים.

בתיעוד נראים הלוחמים כשהם מבצעים ירי לעבר המבנה שבו הסתתר המחבל. מדובר כאמור במחבל הנמלט האחרון שנשאר בזירת יהודה ושומרון שטרם נעצר או חוסל.

הלילה, במסגרת פעילות מבצעית רחבה, עצרו לוחמי דובדבן, סיירת צנחנים וכוחות שב"כ חמישה סייענים למחבל. לאחר מכן כיתרו את המבנה בו התבצר אל גאני, והוא חוסל לאחר חילופי אש.

בתום סריקות שנערכו במבנה נמצאו נשק מסוג "קרלו", רובה M16, מטען ומחסניות מלאות בתחמושת.

מצה"ל נמסר כי "מאז הפיגוע באוגוסט 2023, נוהל מאמץ מודיעיני מתמשך לאיתורו, שהבשיל הלילה לסגירת מעגל וחיסולו".