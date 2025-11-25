עימות סוער בין סילמן למיקי לוין i24NEWS

עימות סוער התפתח באולפן ערוץ i24, במהלך פאנל בהשתתפות השרה עידית סילמן, העיתונאית מיקי לוין והפאנליסט אורן חזן. העימות גלש במהרה לפסים אישיים.

האירוע החל כאשר השרה להגנת הסביבה עידית סילמן כינתה את מיקי לוין "הרכילאית", והאחרונה השיבה מיד: "נמצאת כאן השרה לאיכות הזבל - זה מה שאת".

הפאנליסט אורן חזן התערב בניסיון להרגיע את הדיון ואמר ללוין: "זה לא מכובד", אך לוין השיבה בתקיפות: "למה, היא תקלל אותי? מה זה לא מכובד".

חזן המשיך: "היא שרה בממשלה, לא מכובד", ולוין השיבה: "אני משלמת לה, לא היא משלמת לי". מנחה התכנית ביקש: "בואו נשמור על תרבות דיון".