מיקי לוין יוצאת להגנת גיא פלג I24News

העיתונאית מיקי לוין יצאה להגנת העיתונאי גיא פלג, בעקבות ההתקפות נגדו ברשתות החברתיות לאחר שחשף את תיעוד האירועים מבסיס שדה תימן.

הסרטון הציג לוחמי כוח 100 מכים עצור פלסטיני, שוטר חמאס. בפרסום המקורי צויין גם חשד ראשוני למעשה סדום בנסיבות אינוס - פרט שלא נכלל לבסוף בכתב האישום.

לוין התייחסה לסערה ואמרה: "בשנה האחרונה הפכו אותו לשק חבטות של מכונת הרעל, לאויב המדינה, למי שמכתים את חיילי צה"ל, רק כי העז לעשות את הדבר הבסיסי שאנחנו העיתונאים מחויבים לעשות, לחשוף אמת".

עוד הוסיפה: "פרשת שדה תימן לא הייתה עלילה, לא פייק, ובסוף גם הוגשו כתבי אישום לראייה. מה שעשה פלג זו עבודה עיתונאית מהסוג שמחזקת דמוקרטיה. אבל במקום להעריך אותו, בחרו לרדוף אותו. זה לא רק שפל, זו סכנה. כי ברגע שמי שחושף אמת הופך לאויב, אין יותר אמת".

בתגובה לדבריה פנה עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו, המייצג חלק מלוחמי כוח 100, בדרישה כי תתנצל.

מכתב ששיגר ללוין כתב: "הלוחמים שלנו סבלו די והותר משקרים והכפשות שווא, מהחשדת שווא פוגענית ואין זה הוגן ואין הם נכונים לשאת בשתיקה גם את דברייך שלך. לכן אני דורש ממך וההגינות והצדק מחייבים כי תתנצלי על דבריך".

עו"ד יאדו מלווה תביעת דיבה שהגישו לוחמי כוח 100 נגד פלג וחדשות 12, בעקבות הפרסום שהכיל לטענתם ייחוס כוזב לעבירות חמורות שלא נכללו בכתב האישום הסופי.