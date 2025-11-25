הרב אליעזר גלינסקי, תושב ירושלים ור"מ ותיק במרכז האקדמי לב, הגיש את מועמדותו לתפקיד רב העיר הוד השרון. הבחירות צפויות להיערך בעוד כחודש.

לצידו של הרב גלינסקי יתמודד על התפקיד גם הרב ארז אלחרר, ראש חבורה בכולל "יחווה דעת" בירושלים, הפועל בראשות הרב דוד יוסף.

הרב גלינסקי נולד בארצות הברית ועלה לישראל בשנת תשל"א. הוא שירת כלוחם בחיל השריון, למד בישיבת כרם ביבנה ובהמשך בכוללים "משכן דוד" ו"ארץ חמדה".

ברשותו הסמכה לרב עיר וכן כושר לדיינות מטעם הרבנות הראשית לישראל.

מאז שנת תשנ"ו הוא משמש כר"מ בבית המדרש של המרכז האקדמי לב, שם לימד קבוצות מגוונות, ובהן עתודאים, עולים מחבר העמים ובוגרי ישיבות הסדר. במסגרת פעילותו הציבורית העביר שיעורים לבעלי בתים והיה שותף ליוזמות קהילתיות בשכונת רמות ג' בירושלים.

בנוסף, הרב גלינסקי לקח חלק בעריכת חלקים משו"ת "במראה הבזק" ופרסם מאמרים תורניים בבמות שונות. בין ספריו שראו אור: "נגיד אליעזר" ו-"תורת חטאת" הכולל הגהות הלכתיות ומקורות.