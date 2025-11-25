חבר הכנסת צבי סוכות (הציונות הדתית) פנה היום (שלישי) ליו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, בבקשה לקיים דיון דחוף בנושא המשך שיתוף הפעולה הביטחוני עם הרשות הפלסטינית.

הבקשה הוגשה לאחר שורת אירועים המעוררים סימני שאלה כבדים סביב תפקוד מנגנוני הביטחון של הרשות.

סוכות ציין כי בימים האחרונים נחשפה חוליית טרור בשומרון, שכל ארבעת חבריה הם שוטרים פלסטינים בשירות פעיל.

בנוסף לכך, נעצרו שלושה שוטרים נוספים בחשד למעורבות בטרור. עוד ציין סוכות כי המחבל שחוסל אתמול בשכם ואשר היה אחראי לרציחתם של שני לוחמי צה"ל, הסגיר את עצמו לרשות הפלסטינית וזו שחררה אותו.

לדבריו, "האירועים הללו מעוררים דאגה חמורה באשר למהימנות מנגנוני הביטחון של הרשות וליכולתם לשמש גורם מרסן".

הוא התריע כי לצד זאת, ברשות הפלסטינית הולכת וגוברת אי היציבות סביב סוגיית היום שאחרי אבו מאזן, מה שמעלה חשש ממשי להתפוררות מנגנונים ולהסלמה שתופנה לעבר ישראל.

בסיכום פנייתו דרש סוכות לכנס את ועדת החוץ והביטחון באופן מיידי: "עלינו לבחון מחדש את אופי ועומק שיתוף הפעולה עם הרשות, לנוכח העובדות האחרונות".