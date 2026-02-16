נתונים רשמיים של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שנדונו בוועדת החינוך, מצביעים על עלייה חדה במספר עובדי ההוראה הערבים המשולבים בחינוך הממלכתי-עברי.

על פי המידע שהוצג, התהליך מתרחש ללא החלטת ממשלה מוצהרת וללא מדיניות רשמית סדורה.

על פי הנתונים, בשנת הלימודים תשפ"ה (2024/25) הועסקו כ-3,984 מורים ערבים בחינוך העברי, כמעט פי שניים לעומת שנת תשפ"א (2020/21), אז עמד המספר על כ-1,683 בלבד. שיעורם מכלל עובדי ההוראה עלה מ-1.9% לכ-4%.

עוד עולה כי בשנת 2025 כמעט מחצית ממוסדות ההכשרה למורים בחינוך הממלכתי-עברי קלטו לפחות מורה ערבי אחד. בוועדה צוין כי מדובר בתהליך רחב היקף המתרחש בפרק זמן קצר יחסית.

בעקבות הצגת הנתונים הודיע יו"ר הוועדה חבר הכנסת צבי סוכות על דיון חירום בנושא, בהשתתפות גורמים ממערכת החינוך ונציגי משרדי הממשלה, השלטון המקומי והאזורי.

סוכות אמר, "זו לא טעות נקודתית ולא צירוף מקרים - זו מדיניות בפועל שמתקדמת בלי שנקבעה מדיניות. בזמן שמערכת החינוך עוברת שינוי ערכי ומבני בלי פיקוח בשם 'מחסור במורים', גופים זרים מנצלים את הפרצה ומנסים לשנות את אופי החינוך בישראל".

הוא הוסיף: "האחריות שלנו היא לוודא שיהיו כללים ברורים אלו ארגונים יכולים לעבוד במערכת החינוך, לצד פיקוח הדוק והתאמה מלאה לערכי הזהות היהודית. מי שמתעלם מהנתונים - מתעלם מהמציאות, לא ייתכן שמהפכה תתרחש בדלת האחורית".