חבר הכנסת לשעבר ופעיל הר הבית, יהודה גליק, פרסם פוסט חריף בו האשים את המשטרה ברדיפה מתמשכת נגדו לאורך 18 השנים האחרונות.

לדבריו, ההתנהלות כלפיו כוללת "עלילות שווא, דמוניזציה וכתבי אישום" ומתבצעת תוך "כוחנות, רוע ואכזריות".

גליק טען כי הרדיפה החריפה בחודשיים האחרונים, עם הגשת שני כתבי אישום והטלת הרחקה מ"הר הבית", אשר לדבריו בוצעה באופן שרירותי וללא הצדקה ביטחונית.

הוא הביע כאב על כך שהצעדים הללו פגעו בעשייה ההתנדבותית שלו למען משפחות אלמנות ויתומים, תוך גרימת הפסדים כספיים כבדים. "ברוב השנים השתדלתי בכל מאודי להבליג ולנשוך שפתיים".

לדבריו, "בחודשיים האחרונות הרדיפה עלתה מדרגה כולל שני כתבי אישום והרחקה שרירותית. שום דבר לא עומד בדרכם של קציני המשטרה במחוז ירושלים, כולל עדויות שקר לבג"ץ. כל זאת תוך נפנוף שקרי בצרכי ביטחון".

"יכולתי להבליג ולנשוך שפתיים אילו לא היה מדובר בהתנהלות שגרמה להפסדים בעשרות אלפי דולרים שכולם מיועדים לפעילות למען אלמנות ויתומים", הסביר גליק את הפוסט החריף.

הוא האשים אישית את "מפקד מחוז ירושלים אמיר ארזני, מפקד מרחב דוד - דביר תמים, מפקד הימק - אייל אברהם, מפקד הר הבית - גיא טל. אנשים רעים!"

גליק טען כי ההתנהלות הקשה שהוא חווה מקבלת גיבוי מלא מהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, "כי זה תואם את האידאולוגיה שלו שלהר הבית הוא פועל רק למען יהודים ולא למען תיירים שאינם יהודים".