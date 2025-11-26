צה"ל יתחיל לנטר באופן שוטף את חשבונות הרשתות החברתיות של כלל החיילים הסדירים, כחלק מהיערכות מחודשת למניעת חשיפת מידע רגיש לאויב.

לפי דיווח של הכתב הצבאי דורון קדוש בגלי צה"ל, המערכת החדשה, שנקראת "מורפיוס", מבוססת על טכנולוגיית בינה מלאכותית ומיועדת לסרוק חשבונות פומביים של כ-170,000 חיילים.

המערכת תנתח טקסטים, תמונות וסרטונים שמועלים לרשתות החברתיות ותתריע במקרים שבהם קיים חשש לחשיפת פרטים ביטחוניים.

בצה"ל מודים כי היוזמה החדשה "מותחת את גבולות הפרטיות וריסון הכוח", אך מדגישים כי מדובר במהלך הכרחי לנוכח הנזק שנגרם ממידע שדלף לרשתות החברתיות - ואפשר לחמאס להקים מערך מודיעין מקיף טרם מתקפת 7 באוקטובר.

בצה"ל מציינים כי אם יתגלה פרסום רגיש, החייל יקבל הודעה אוטומטית עם דרישה למחוק אותו, ובמקרים חמורים ייעשה גם בירור טלפוני מול קצין ביטחון מידע.

למערכת "מורפיוס" שני סייגים עיקריים: היא תתמקד רק בחשבונות פתוחים שאינם מוגדרים כפרטיים, ולא תעקוב אחרי חיילי מילואים - בשל מגבלות משפטיות הנוגעות לפרטיות אזרחים.

במהלך ארבעת החודשים האחרונים הופעלה גרסה ניסיונית של המערכת שעקבה אחרי 45,000 חיילים. לפי גורמים בצה"ל, אותרו אלפי מקרים שבהם נדרשו חיילים למחוק תכנים רגישים.