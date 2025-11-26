ארגון 'מגמה ירוקה', בו פועלות בנות שירות לאומי, יקיים בשבוע הקרוב כנס "סביבה תחת אש" שיעסוק בהשלכות הסביבתיות של שנתיים של לחימה - הן על האוכלוסייה בישראל והן על זו הפלסטינית.

לצד מרצים ופעילים סביבתיים, צפויים להשתתף בכנס גם נציגים מארגונים המזוהים עם השמאל הקיצוני ובהם "מחזקים", "אקדמיה לשוויון", ו"שותפות השלום" בראשות אמג'ד שביטה, מזכ"ל חד"ש.

לדברי המארגנים, הכנס יבחן בין היתר "מה שנתיים של מלחמה עושות למים, לאוויר ולאדמה", תוך התייחסות ל"מגפות המתפשטות" ול"הרס הסביבתי שמעצב את המציאות של ישראלים ופלסטינים". לצד ההרצאות, ייערך במקום גם יריד פוליטי של ארגוני שמאל.

בין הדוברים הצפויים להשתתף באירוע, נמצאת פרופ' ליאת קוזמא, העומדת מאחורי קמפיין "עזה בעברית", במסגרתו הועלו טענות קשות נגד מדיניות ישראל בעזה, בהן "הרעבה מכוונת" ו"פגיעה במערכת הבריאות". בנוסף, הביעה בעבר התנגדות פומבית לנוכחות לוחמים בקמפוסים אקדמיים.

זו אינה הפעם הראשונה ש"מגמה ירוקה" מקיימת אירועים דומים. בשנה שעברה השתתף הארגון באירוע שכונה "צוואות העזתים" באוניברסיטה העברית, שעסק בתיאורים גרפיים של מצב האוכלוסייה הפלסטינית ברצועה, גם אז בשיתוף ארגוני שמאל.

שרת הגנת הסביבה עידית סילמן כבר הביעה בעבר התנגדות לפעילות העמותה, ואף הצהירה בדיון בוועדת הפנים: "אין מדובר במגמה ירוקה אלא במגמה רעה".

מנכ"ל ארגון בצלמו, שי גליק, תקף את קיום הכנס ואמר: "מדובר בהזיה. בעוד נער בן 18 נלחם בעזה להגן על בני עמו, נער במקום אחר מארגן כנסים על 'פשעים ועדויות של זוועות שישראל חוללה בעזה', ואותו נער מוגדר בן שירות לאומי. אני דורש מרשות השירות הלאומי להפסיק באופן מידי שליחת בני שירות לגוף פוליטי מסית וקיצוני זה. בני שירות לאומי אמורים לפעול לטובת אזרחי ישראל ולא לתושבי האויב".

מרשות השירות הלאומי נמסר בתגובה: "עמותת מגמה ירוקה קיבלה רישיון מרשות השירות הלאומי-אזרחי להפעלת מתנדבי שירות לאומי עבור תפקידי ניהול קהילות דיגיטליות וסיוע בבניית חוגי בית בנושאים סביבתיים שבהן העמותה עוסקת. האישור ניתן על בסיס סעיף 65 לחוק שירות אזרחי תשע"ז-2017 ותקנות שירות אזרחי (גוף מפעיל) תקנה 8 סעיף 3 -הדרכה והעלאת מודעות בנושאי הגנת הסביבה. מימון התקנים מתוקצב על ידי עמותת 'מגמה ירוקה' ואינו מתוקצב כלל על ידי רשות השירות הלאומי אזרחי. לעניין האירוע המדובר, על פי תוכניית הכנס מדובר בכנס סביבתי".

עוד נמסר כי "בכל מקרה ובאופן גורף, עבור כלל הגופים המפעילים שירות לאומי-אזרחי, הרשות מאשרת לפעול אך ורק לפי הגדרות התפקיד אשר אושרו על ידה מתוקף החוק".