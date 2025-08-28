חודשים לאחר שנסגרה האפשרות לצעירים חרדים להשתלב בשירות האזרחי כחלופה לגיוס, נפתחה מחדש ההרשמה בימים האחרונים.

בני השירות משתלבים בתפקידי מפתח בגופי הביטחון וההצלה. בשירות האזרחי מציינים כי "כבר כיום מאות צעירים חרדים לוקחים חלק במשימות מצילות חיים, בעמדות ביטחוניות רגישות ובמערכי חירום לאומיים, והופכים את השירות לשליחות של ממש".

לדבריהם, ההצלחה נובעת ממודל עבודה ייחודי הכולל גיוס ממוקד, הכשרה מקצועית מקיפה והתאמת סביבת השירות לצרכים הדתיים של המשרתים, לצד עמידה בדרישות המבצעיות הגבוהות ביותר.

בשירות האזרחי מדגישים גם את תרומתו האישית של השירות, שמעניק למשרתים ניסיון מקצועי, הכשרות ייעודיות, וקשרים עם אנשי מקצוע ומפקדים במערכות הביטחון והחירום.