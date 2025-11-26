74 שנים לפטירתו של הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל מצוינים היום (רביעי) ביום עיון מיוחד שמקיימת ישיבת ההסדר טפחות, בבית מדרשו של הרב בירושלים.

האירוע נערך בשיתוף הוועד להנצחת הרב חרל"פ ונינו, יאיר חרל"פ, שפרסם לאחרונה את הספר שירת הי"ם על אודות סבו הגדול.

המכתב המלא ששלח הרב לנשיא

במרכז האירוע - חשיפת מכתב ששלח הרב חרל"פ לנשיא הראשון של מדינת ישראל, חיים וייצמן, עם מינויו לתפקיד. המכתב נשלח מתוך חרדת קודש על דמותה הרוחנית של המדינה בראשית דרכה.

במכתבו, מתריע הרב חרל"פ כי יש להבטיח שמדינת ישראל לא תהפוך לישות ריקה מתוכן יהודי. לדבריו, דווקא במעמד הקמת המדינה והנהגתה, מוטלת אחריות עמוקה על העומדים בראשה לחזק את זהותה הרוחנית.

במכתבו כתב הרב חרל"פ בין היתר: "היום הזה הורו עולמים, הופיעה קרן הישועה הגדולה אשר עיני כל בית ישראל נשואות אליה… והרי זה זמן המסוגל ביותר לתחיית האומה ולתחיית הקודש, ובמיוחד בעת שמוסר לך הנשיא את חותמתו של עם ה', הנה אתה נעשה נציגו הרוחני בישראל… ואסור שתשכח כי תפקידך אינו רק בגשמיות בלבד - אלא גם ברוחניות… אם חדלנו להיות עם ה' - חדלנו להיות בכלל. אם נחדל מתורת ה' - חדלנו מהחיים".

עוד הוסיף הרב באזהרה: "אין עצור בעצמותנו ולבנו בוער ולא אוכל לעצור במילים ולהגיד נכוחה - חובה על ראש ההנהגה לכוון את כל חכמת ישראל אל חוקת תורתם… אם לא נזכור שישכילנו רק את התורה, אז נשתומם גם אנחנו עם כל הקולות הקוראים בתוכנו".