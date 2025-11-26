יוסי דגן ובצלאל סמוטריץ' לאחר האישור רועי חדי

לאחר עשר שנות תכנון ועבודה מאומצת, הבוקר (רביעי) אושרה באופן רשמי תוכנית המתאר להקמת אזור התעשייה והמסחר "בוסתני חפץ" בשומרון.

מדובר במהלך אסטרטגי לפיתוח הכלכלה האזורית, שעתיד להוות מוקד צמיחה למועצה האזורית שומרון וליישובים הסמוכים.

המתחם ימוקם מול כביש 557, בסמוך לאבני חפץ, עינב ושער אפרים, ויכלול מגרשים רבים לתעשייה, מסחר, תחבורה ומבני ציבור.

שטח התוכנית הכולל עומד על 789.65 דונם, מהם כ-445 דונם יוקצו לשיווק מיידי. בין השאר, תוכננו 93 מגרשים לתעשייה ומלאכה בשטח של כ-403 דונם. המתחם יכלול מפעלים, מרכזי מלאכה, משרדים, מתקנים טכניים, אחסנה וחנויות מפעל.

בנוסף, יוקמו שני מגרשי מסחר, מגרש נוסף בשטח של כ-31 דונם שישלב מסחר, תחבורה, תחנת דלק, חנות נוחות ושירותי רכב, וייבנו תשתיות תחבורתיות נרחבות ונגישות, כולל מערך דרכים פנימי ומבני ציבור הנלווים לאזור התעשייה.

במועצה האזורית שומרון מדגישים כי מדובר במהלך שיחזק את היציבות הכלכלית והאזרחית של האזור, ויעניק ביטחון אישי ושירותים מתקדמים לתושבים.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר לאחר האישור: "להביא מיליון מתיישבים זה הרבה תכנון, כבישים ותעסוקה. 'בוסתני חפץ' יהיה הצלחה מסחררת, קרוב לנתניה ולמרכז. יוסי הגיע אליי לפני כשנה ותיאר הליך שנמשך תשע שנים. כינסנו דיון עם כל הגורמים, חילצנו את זה מהבוץ, ובתוך כשנה שחררנו את התוכנית. אני קורא לישראלים - בואו לגור ולעבוד בשומרון, לפתח כאן עסקים ומפעלים ולהיות חלק משליחות ציונית אמיתית".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן בירך על ההחלטה: "בשעה טובה ומוצלחת, אחרי עשר שנים של עבודה סיזיפית, אנחנו זוכים לכך שמדינת ישראל מאשרת אזור תעשייה חדש בשומרון. 'בוסתני חפץ' יביא תעסוקה לאלפים רבים, יחזק את כלכלת השומרון ויקדם את ההתיישבות. אנחנו רצים קדימה, סוללים, בונים ומקימים אזורי תעשייה, כי השומרון בדרך להיות מעצמה כלכלית - ובעזרת האמונה הגדולה של התושבים נביא גם ריבונות".

דגן הוסיף: "אני מבקש להודות לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', ליהודה אליהו ולצוות מנהלת ההתיישבות, לראש המנהל האזרחי ולסגנו שעבדו יום ולילה כדי לדחוף את התוכנית, וגם לשר אלי כהן ולגרשון מסיקה שהחלו את החלום הזה לפני שנים. זהו עוד שלב משמעותי בדרך למיליון תושבים בשומרון".