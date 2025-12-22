הנאום של בצלאל סמוטריץ' במעמד ללא קרדיט

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חשף כי בתוך שלושה שבועות יחזור צה"ל להתמקם במרחב שא-נור שבצפון השומרון, ובקרוב יחזרו גם המשפחות להתיישב במקום שפונה במהלך תוכנית ההתנתקות.

"בתוך שלושה שבועות מחלקת ההנדסה מקימה שם כבר את הפלוגה שחוזרת לשא-נור", אמר סמוטריץ' בטקס חגיגי לציון יובל להקמת היישוב קדומים, שבו הוא מתגורר. "אני לא רוצה להגיד את התאריך כי זה עוד סוד, אבל ממש בקרוב המשפחות יחזרו לגור בשא-נור".

לפי מידע שהגיע לערוץ 7, העלייה הרשמית של המשפחות לשטח תיערך כבר בחג פורים הקרוב.

במקביל, שר הביטחון ישראל כ"ץ הביא לאישור הממשל היום החלטה על תקצוב של 20 מיליון שקלים לסלילת כביש עוקף ליישוב שא-־נור. המהלך הדרמטי נועד לאפשר את ההיערכות החדשה של פיקוד המרכז בצפון השומרון ולקדם את חידוש ההתיישבות באזור.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן, ממגורשי שא-נור, בירך: "חוזרים הביתה! זהו רגע היסטורי של תיקון עוול לאומי. מחיקת חוק ההתנתקות בצפון השומרון והחזרה לשא-נור הן ניצחון של האמת של ההתיישבות ושל עם ישראל כולו. אני מודה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' על מנהיגות אמיצה, ציונית ונחושה, ולממשלה על קבלת החלטה ערכית ונכונה. חזרנו לחומש, חוזרים לשא-נור, ונכפיל ונשלש את ההתיישבות בצפון השומרון".

עוד הוסיף: "מועצה אזורית שומרון עובדת יחד עם גרעין המשפחות ויחד עם כל משרדי הממשלה כדי להעלות את המשפחות לשא-נור. זהו תיקון היסטורי וערכי שמביא גם ביטחון. זו ההוכחה שאפשר לתקן!".

במהלך הטקס, שנערך בהשתתפות מאות מתושבי היישוב וראש המועצה המקומית עוזאל ותיק, נשא סמוטריץ' נאום שבו חלק כבוד לדור המייסדים: "מזל טוב קדומים. מזל טוב ארץ ישראל. אני רוצה לומר תודה לקהילת קדומים היקרה. אני זוכה לצמוח כאן מגיל 18 ולהקים כאן את ביתי. אין מקום טוב יותר לגדול בו ולשאוב בו ערכים ומסירות כמו קדומים".

הוא הוסיף: "אני משתדל בשנים האחרונות להביא את רוח קדומים החלוצית למסדרונות הממשלה והמנהל האזרחי ומרגיש גמד על גבי דור המייסדים הענק שהקים את ההתיישבות המפוארת הזו. אני מצדיע לחלוצים שהתמודדו עם הבוץ, הקור, האתגרים הבטחוניים והאשקוביות וסללו את הדרך לדור שבא אחריהם וגם לנו כבר יש דור המשך שבונה ומפתח. הצלחתם!"

ותיק אמר בטקס: "מגרעין קטן של 'משוגעים לדבר' עם ישראל זכה להתיישבות בכל מקום ביהודה ושומרון, וכל זה בזכות האמונה והעקשנות שלכם - דור המייסדים. השם 'קדומים' מזכיר לנו שאנחנו נטועים עמוק והשורשים שלנו מגיעים מאלו שקדמו לנו אבל גם מזכיר לנו תמיד להמשיך קדימה כי לא מספיק להיות ראשון - צריך לשאוף ליותר. המשימה שלנו בחמישים השנים הבאות היא לבנות לגבוה, לפרוץ עוד דרכים ולהתיישב במרחבי ארצנו. אנחנו לא רק בונים עוד דירות, אנחנו עושים היסטוריה".

עוד הוסיף והודה לראשי המועצה בעבר, דניאלה וייס וחננאל דורני, שלדבריו "הניחו את האדנים לצמיחה הגדולה עליה אנו עמלים היום ולשר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' שמקדם ומפתח את ההתיישבות ואת האיזור כולו ועושה מהפכה אדירה".