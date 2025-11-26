כוחות צה"ל, שב"כ ומג"ב החלו לפעול הלילה (רביעי) במסגרת מבצע רחב היקף לסיכול טרור במרחב צפון השומרון.

גורמי צבא אמרו כי המבצע החל בשל ניסיונות גורמי טרור להתבסס באזור ובשל העלייה באירועי טרור במרחב.

בפעולה משתתפות שלוש חטיבות והכוחות מבצעים סריקות, מעצרים ופועלים לגילוי מבצעי לחימה.

"צה"ל ושב"כ לא יאפשרו התבססות טרור במרחב, ופועלים באופן יזום לסיכולו" נכתב בהודעה משותפת לדובר צה"ל ודוברות שב"כ.

אתמול (שלישי) הודיעו צה"ל ושב"כ על חיסולו של המחבל שרצח את תושב קדומים גדעון פרי.

נמסר כי המחבל, סולטאן אל גאני, "חוסל בפעילות משותפת מדרום לעיר ג'נין שבחטיבת מנשה על-ידי לוחמי דובדבן וכוחות שב"כ. אל גאני ביצע את הפיגוע שבמהלכו תקף ורצח את גדעון פרי ז"ל באמצעות פטיש, חטף את אקדחו ורכבו ונמלט".

לפי צה"ל ושב"כ, "בפעילות שנמשכה לאורך כל הלילה, עצרו לוחמי יחידת דובדבן, סיירת צנחנים וכוחות שב"כ חמישה מחבלים סייענים. לאחר מכן, הכוחות כיתרו את המבנה שבו התבצר המחבל, והוא חוסל לאחר חילופי אש. לאחר שביצעו סריקות במבנה, הכוחות איתרו כלי נשק מסוג 'קרלו', M16, מטען ומחסניות עם תחמושת. מאז שנמלט לאחר ביצוע הפיגוע ב- 18 באוגוסט אשתקד, שב"כ וצה"ל ניהלו מאמץ מודיעיני מתמשך עד לסגירת המעגל וחיסולו".

כמה שעות לפני כן, חיסלו לוחמי היחידה המיוחדת ללוחמה בטרור (ימ"מ), בשיתוף שב"כ וכוחות צה"ל מחטיבת שומרון, את המחבל עא ראוף שתייה, שעמד מאחורי פיגוע הדריסה סמוך למוצב 6 בכניסה לשכם לפני כשנה וחצי, בו נהרגו שני לוחמי גדוד נחשון, סמ"ר דייגו גבריאל הרסאג' ז"ל וסמ"ר אליה הלל ז"ל.

הפעולה בוצעה בהכוונת שב"כ, והוגדרה על ידי המשטרה כמבצע "ערכי וממוקד". לוחמי הימ"מ פעלו לאיתור וחיסול המחבל שהתבצר במבנה בשטח העיר שכם כשהוא חמוש.

מהימ"מ נמסר כי במהלך הפעולה הפעילו הלוחמים אש כבדה לעבר המבנה, תוך שימוש באמצעים שונים שכללו ירי מדויק, טילי מטאדור, רחפן נפץ ואמצעים נוספים, במטרה לנטרל את המחבל מבלי לסכן את כוחותינו.