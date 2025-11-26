תייר חרדי מניו יורק, טובי שוורץ, חווה השבוע סיום מפתיע לתקרית שהחלה בנמל התעופה הבינלאומי פורט לודרדייל-הוליווד שבפלורידה.

טלית ותפילין שהיו ברשותו אבדו, ובתום מבצע חיפוש מהיר ומורכב - נמצאו בפח אשפה של שדה התעופה.

האירוע התרחש ביום ראשון, זמן קצר לפני המראתו של שוורץ חזרה לניו יורק. לאחר שהבחין כי החפצים חסרים, פנה תחילה לצוות שדה התעופה - ומשם למשרד השריף המקומי.

צילומי האבטחה הובילו למסקנה כי הפריטים נזרקו בטעות על ידי צוות הניקיון, והועברו כבר למתקן הפסולת המקומי.

שוורץ פנה לרב אלי אקשטיין, רב נמל התעופה ושליח חב"ד בדניה ביץ', שפעל במהירות מול צוותי הניקיון והפסולת, ודאג לעצירת המשאית לפני שהפסולת הגיעה לעיבוד.

"ברגע שיצרו איתי קשר, פניתי לפקידי שדה התעופה ולחברת הפינוי ודאגתי לעצור את המשאית", אמר הרב אקשטיין לאתר VIN News. "בעזרת המתנדבים הצלחנו למצוא את הטלית והתפילין לפני שאבדו".

בסופו של דבר, שקית ובה הטלית והתפילין נמצאה כשהיא שלמה - שעות ספורות לפני שהייתה אמורה להיכנס למתקן העיבוד הסופי.