תא"ל (מיל') דדי שמחי, לשעבר קצין אג"ם באוגדת עזה ואביו של סמ"ר גיא שמחי ז"ל, קרא לשר הביטחון ישראל כ"ץ ולרמטכ"ל אייל זמיר לסיים את העימות הפומבי ביניהם.

בריאיון לרדיו 103fm הביע שמחי אכזבה מהעימות, וכינה אותו "רע, מכוער ומיותר לחלוטין".

לדבריו, לשר הביטחון יש סמכות לדרוש מהרמטכ"ל פעולות שונות, והרמטכ"ל מצדו כפוף לדרג המדיני, אך גם מחויב כלפי הצבא. "שני האנשים המכובדים האלה היו צריכים להיכנס לחדר, אם הם רוצים לריב ולהשתולל. כל ההורים ששולחים את הבנים ואת הבנות שלהם לצבא היקר ששלנו - הם צריכים לראות שהכל מסודר".

שמחי התייחס גם לוועדת התחקיר שהוביל אלוף (מיל') סמי תורג'מן, ואמר כי הוא מאמין למסקנות שהוצגו: "מה שעשה הרמטכ"ל זמיר עם הוועדה של סמי תורג'מן נכון וחשוב. בוועדה של תורג'מן היה גם ידידי הטוב תא"ל יובל בזק שגם הוא איבד את בנו, ואני מאמין לכל מילה בתחקיר, אני מכיר את סמי היטב".

עם זאת, הביע שמחי ביקורת כלפי הרמטכ"ל על כך שלא נקט צעדים חריפים יותר: "אני חושב שהצעדים הפיקודיים היו חשובים, אבל לא מספיקים, אבל לפחות מישהו עושה משהו במדינה הזאת. מצד שני שר הביטחון יכול לשבת עם הרמטכ"ל ולומר: אני חושב שצריך להעמיק פה ולהעמיק שם, והם יסגרו את זה ביניהם".

"אפשר להתגבר על זה", העריך תא"ל (מיל') שמחי. "אנחנו יודעים שיש השפעה כזאת בהרבה צבאות, אבל אני מסכים שזה לא צריך להיות".

הוא הביע תקווה שראש הממשלה יוכל להביא לפיוס בין הצדדים: "אני חושב שמה שראש הממשלה ניסה לעשות אתמול נכון, ואני בטוח שהוא ימצא את הדרך לתפוס את שני הג'נטלמנים האלה ויגיד להם - די. כל אחד צריך לזכור את מקומו, ולזכור שהוא בא לשרת מדינה שלמה, נקודה".