יום הקניות האינטרנטי 'בלאק פריידי' ייערך מחר (שישי). מאות אתרים בארץ ובעולם יתחרו על תשומת לבם של הצרכנים בהנחות, מבצעים ודילים שנראים מפתים במיוחד.

אלא שמאחורי ההזדמנויות מסתתרת גם לא מעט תחכום שיווקי, ומי שייכנס ליום הזה ללא הכנה - עשוי למצוא את עצמו קונה מוצרים שלא תכנן, מפספס את המבצעים המשתלמים באמת, ומשלם ביוקר.

השלב הראשון, עוד לפני שהמבצעים מתחילים, הוא בניית רשימת קניות ברורה. הדרך הפשוטה לעשות זאת היא לחלק את הרשימה לשלוש קטגוריות: מוצרים שחייבים, מוצרים שרוצים, ומוצרים שניתן לוותר עליהם אלא אם תופיע הנחה יוצאת דופן. החלוקה הזו עוזרת למקד את החיפוש, למנוע קנייה אימפולסיבית ולזכור מה באמת חשוב.

צעד נוסף שמומלץ לבצע כבר היום הוא סקר מחירים. לא מעט אתרים מעלים מחירים לקראת ה'בלאק פריידי' כדי ליצור אשליה של הנחה. הדרך לוודא שההנחות אמיתיות היא להיכנס היום לאתרים הרלוונטיים - כמו אמזון, איביי, אסוס, עלי אקספרס ואתרי קניות ישראליים - ולצלם מסכים של מחירים. מחר ניתן יהיה להשוות את המחירים החדשים מול אלה שתועדו מראש, ולזהות בקלות האם מדובר בהוזלה אמיתית או בתרגיל שיווקי.

עוד כדאי להכין מראש את כל פרטי המשתמש באתרי הקניות: שם משתמש, כתובת, אמצעי תשלום, קופונים זמינים ועוד. פעולות אלה חוסכות זמן יקר ברגעים הלחוצים של המבצע, במיוחד כאשר מלאי המוצר מוגבל או כאשר ההנחה זמינה רק לזמן קצר.

בנוסף לכך, חשוב לקבוע תקציב ברור. למרות הפיתוי, לא כל הנחה מצדיקה רכישה. הצבת גבול מראש - בין אם באמצעות כרטיס נטען, תקרה באפליקציית הבנק או פשוט יעד מוגדר בראש - תסייע לשמור על שליטה. גם מוצר מוזל הוא הוצאה, וחשוב לוודא שהוא באמת משרת צורך אמיתי.

נקודה נוספת שיש לקחת בחשבון היא זמני המשלוח. לעיתים המחיר נראה משתלם במיוחד, אך זמן ההגעה ארוך מהצפוי - ולעיתים לא רלוונטי. לכן, עוד לפני שמבצעים רכישה, כדאי לבדוק את מדיניות המשלוח ולברר האם זמני ההגעה מתאימים לצורך האישי.

מי שיבצע את ההכנות עוד היום - יוכל להיכנס ל'בלאק פריידי' עם תכנית מסודרת, לפעול במהירות ובשיקול דעת, ולסיים את היום עם תחושת רווח ולא של פספוס.