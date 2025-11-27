ארגוני חוננו ולביא פנו היום (חמישי) לשר הביטחון ישראל כ"ץ, לרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר וליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, בדרישה להורות על פתיחה מיידית בחקירה פלילית נגד ראש אגף המודיעין לשעבר, האלוף במיל' אהרון חליוה, בגין אחריותו למחדלים שהובילו למתקפת השבעה באוקטובר.

בפנייה שהוגשה באמצעות עו"ד יוסף בן ברוך, נכתב כי חליוה התרשל בתקופה שקדמה לטבח, לא הגיב להתראות, התעלם מסימנים שהעידו על מתקפה קרבה - ו"הלך לישון בחדרו במלון באילת, ולא ענה לשיחות במהלך הלילה של הערכות המצב בהן היה אמור להשתתף מתוקף תפקידו".

עו"ד בן ברוך כתב כי, "ישנה חשיבות יתרה למיצוי הדין עם הגורמים האחראיים, שגרמו ברשלנות למותם של בני אדם. הכרעות בתי המשפט חזרו על כך שוב ושוב באירועים בהם הועמד לדין בעל תפקיד או בעל אחריות שהתרשל במילוי תפקידו או במילוי אחריותו, כאשר התוצאה של התרשלות זו הביאה לאסון".

עוד נכתב כי, "חמורים הדברים עוד יותר בענייננו, כאשר התנהלותו של ראש אמ"ן, אשר הוא הגורם הרלוונטי ליידע את כוחות הביטחון על קיומה של סכנה, ובכך למנוע מתקפת פתע שישראל לא ידעה לצפות, הביאה לאסון כבד על מדינת ישראל וקיפחה חייהם של רבים. נקיטה בסנקציה של הדחה ממילואים היא סנקציה פעוטה ושולית למול חומרת העבירות ותוצאותיהן הקטלניות".

בפנייה נכללה גם דרישה לחקירת עוזריו של חליוה בליל הטבח, בגין תפקודם באירועים. "חובתכם להורות על חקירתם הפלילית של חליוה ועוזריו, על מנת לאפשר את העמדתם לדין. אין להסתפק בסנקציה פעוטה של הדחה משירות מילואים. אשר על כן, הנכם מתבקשים להורות על פתיחה בחקירה פלילית כנגד חליוה בגין אי מילוי חובה רשמית, הפרת אמונים, גרימת מוות ברשלנות, חבלה ברשלנות, הפרת חובה חקוקה, התרשלות, וסעיפים רלוונטיים נוספים, וכן להורות על הצעדים המתבקשים על מנת לאסור את יציאתו מהארץ עד למיצוי הדין עמו".

כמו כן, מבקשים הארגונים לפעול לשלילת דרגותיו של חליוה וזכויות הפנסיה הצבאית שלו.

בסיום הדברים הודיע בן ברוך, שככל שהחלטת שר הביטחון, הרמטכ"ל והיועמ"שית בדבר חקירת חליוה ועוזריו לא תתקבל בתוך פרק זמן סביר, העניין יופנה להכרעת בית המשפט.

לסיום מסר: "אנו מצפים מרשויות הצבא והאכיפה לבצע חקירה פלילית כנגד הגורמים שעלה חשד שהתרשלו בתפקידם ערב הטבח, ככל שלא תתקבל החלטה על חקירה שכזו, אנו נעתור לבג"צ כנגד מקבלי ההחלטות".