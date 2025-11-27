חברת התעופה ההונגרית וויז אייר הודיעה היום (חמישי) כי תקים מרכז פעילות קבוע בישראל החל באפריל 2026 - לראשונה מאז החלה לפעול בקווים סדירים לישראל.

ההחלטה התקבלה לאחר פגישה בין מנכ"ל החברה, ג'וזף ורדי, לבין שרת התחבורה מירי רגב ובכירים במשרדה.

במשרד התחבורה ציינו כי נותרו חסמים רגולטוריים הדורשים מענה, אך ההחלטה התקבלה וההיערכות תחל כבר במהלך החורף הקרוב.

חברת וויז אייר טרם הכריעה היכן ימוקם המרכז החדש: נתב"ג - כפי שביקשה החברה - או שדה רמון בדרום הארץ, על פי העדפת משרד התחבורה המבקש להחיות את הפעילות באזור אילת.

בין האפשרויות שנשקלות: הפעלת טיסות פנימיות לאילת וכן פתיחת קווים ישירים ליעדים חדשים באסיה, בכפוף לאישור טיסה במרחב האווירי של עומאן - מה שיאפשר קיצור משמעותי של זמני הטיסה מזרחה.

המהלך צפוי להשפיע באופן משמעותי על התחרות בענף התעופה בישראל, בעיקר בכל הקשור למחירי הכרטיסים. שוק ההון הגיב מיידית: מניית אל על רשמה ירידה של כ-6% במהלך המסחר בבורסת תל אביב.

במקביל, גוברת ההתנגדות מצד חברות התעופה הישראליות ווועדי העובדים בענף, המאיימים בשיבושים ובצעדי מחאה.

בתגובה, השרה רגב הביעה הערכה לתרומתן של החברות במהלך תקופת הלחימה, אך הדגישה: "הן בחרו להפקיע מחירים ועל כן יש להרחיב את התחרות ולפעול להורדת מחירים".