מנכ"ל חברת התעופה ההונגרית וויז אייר, ג'וזף ורדי, צפוי לנחות היום (ה') בישראל לפגישה דרמטית עם שרת התחבורה מירי רגב ומנכ"ל משרדה משה בן זקן.

אל ורדי יתלוו בכירים מהחברה, ובהם ראש מערך התקשורת אנדרש ראדו, שמתואם להיערכות תקשורתית מלאה מול כל תרחיש.

מטרת הפגישה היא בחינת אפשרות התרחבותה של וויז אייר לפעילות קבועה ורחבה בישראל - ובמהלכה תידון שאלת הדרישות מצד החברה מישראל ומה היא מציעה בתמורה.

מנגד, איגוד עובדי התחבורה ונמלי הים בהסתדרות, בראשות עו"ד אייל ידין, פנה היום לשרה רגב בדרישה לעצור את הפגישה. לטענת האיגוד, המהלך עלול לגרום נזק כבד לחברות התעופה המקומיות ולפגוע בפרנסתם של אלפי עובדים.

לדברי ידין, "עובדי ענף התעופה לא יעמדו מנגד בזמן שפרנסתם ועתיד משפחתם מושלכים אל הסל במהלך נמהר, חפוז, המבוצע בעיתוי ובאופן המעוררים תהיות".

עוד הזהיר כי קידום מהלך מול החברה הזרה, ללא תיאום מוקדם עם נציגי העובדים, "עלול להיתקל בקשיים", וקרא לדחות את הפגישה הצפויה עד להסדרה מול ההסתדרות.

במכתבו ציין עו"ד ידין כי חברות התעופה הישראליות פועלות מישראל גם בשגרה וגם בעתות חירום, ומחזיקות קווים חיוניים ללא תלות בשיקול רווח. לדבריו, "ייבוא עבודה זרה ותחרות בלתי הוגנת שבכוחן לחסל אותן תהא בכיה לדורות".

עוד הוסיף כי "מדובר, כאמור, בסוגיה שאיננה מהווה רק עניין כלכלי אלא רכיב יסוד בביטחון התעופתי הלאומי... החלשתן עלולה לצמצם את עצמאותה של ישראל בשעת חירום ולפגוע ביכולת התפקוד של המדינה במצבי קיצון".