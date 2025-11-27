ח"כ סוכות: אעביר לשכתי לאזור השריפות ערוץ כנסת

ועדת המשנה לענייני יו"ש בכנסת, בראשות ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית), קיימה היום (חמישי) דיון מיוחד בנושא התפשטות שריפות הפסולת בשטחי יהודה ושומרון, בעיקר באזור נעלין.

בדיון השתתפו נציגי משרד הביטחון, המשרד לביטחון לאומי, נציגי העיר מודיעין, יהוד-מונוסון, היישוב שוהם והמועצה האזורית בנימין.

ח"כ סוכות תיאר את התופעה כ"טרור סביבתי" ואמר כי מדובר בפגיעה מתמשכת ומכוונת באזרחי ישראל. לדבריו, התושבים באזור מתעוררים לבקרים שבהם האוויר אפוף עשן סמיך, והחיים הופכים לבלתי נסבלים.

במהלך הדיון הציגו נציגי ארגון "ירוק עכשיו" נתונים מדאיגים. לפי הנתונים שהוצגו, בשנת 2023 לבדה מתו כ-1,400 ישראלים ממחלות הקשורות לזיהום אוויר הנגרם משריפות פסולת לא חוקיות בשטחי יו"ש.

סוכות ציין כי משפחות נאלצות לסגור חלונות, לוותר על שהייה בחוץ ואף נמנעות מלשלוח את ילדיהן למסגרות חינוכיות בשל החשש מחשיפה לחומרים מסרטנים.

במהלך הדיון הדגיש כי יפעיל את מלוא סמכויותיו הפרלמנטריות כדי להביא לפתרון, והצהיר כי אם יידרש - יעתיק את לשכתו לאזור נעלין.

לדבריו, האזור הפך למתחם פיראטי חדש בלב הארץ, שפועל באין מפריע. עוד הזכיר את דו"ח מבקר המדינה, שהתריע כבר בעבר מפני הנזק המצטבר של זיהום אוויר והשפעותיו הבריאותיות והכלכליות.

לסיום קרא לכלל הגורמים הממשלתיים לפעול בשיתוף פעולה נחוש כדי לשים סוף לתופעה.