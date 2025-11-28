ברכת הנשיא לבני עקיבא גרגורי באדו, מקליט: גדעון ארנולד

נשיא המדינה יצחק הרצוג בירך את תנועת בני עקיבא לרגל שבת ארגון, במילים חמות ומרגשות לחניכים, למדריכים ולצוותי התנועה.

"'ודור יקום וחי', זה המוטו שביקשתם לעלות על נס השנה", פתח הנשיא את דבריו, "ואכן בשנתיים האחרונות גילינו את הדור המדהים שאתם חלק ממנו, דור של גבורה, דור של התנדבות, דור של חוסן לאומי, דור שלם שעומד בעוז באחד האתגרים הגדולים בהיסטוריה שלנו".

הנשיא שיבח את תרומתם של חניכי ובוגרי בני עקיבא במגוון תחומים: "אתם הנוער שלנו, שגדל בין היתר בתנועת בני עקיבא הנפלאה, אתם חלק משמעותי כל כך בדור הזה, דור שהבין את גודל השעה, שיצא מביתו וקרא הנני לכל משימה , ובכל משימות ואתגרי הדור עמדה בחזית תנועת בני עקיבא, והציבור הדתי-לאומי בכלל, בצבא, בחקלאות, בחינוך, ברווחה, בחסד, בתפילות, וכמובן בשדה הקרב".

בהמשך עמד הנשיא על משמעות הזהות הדתית-לאומית ואמר, "הרי החיבור העמוק בין ספרא לסייפא, בין יראת שמיים אמיתית לבין העיסוק היומיומי בבניית ראשית צמיחת גאולתנו, זהו תמצית בית המדרש הדתי-לאומי".

את דבריו חתם בתפילה משותפת: "יחד איתכם נתפלל כולנו, לשובם של כל החטופים החללים הביתה, להצלחתם ושלומם של חיילות וחיילי צה"ל, לרפואת הפצועות והפצועים בגוף ובנפש, ולנחמה ומזור עבור כלל המשפחות השכולות האהובות והיקרות.יהי ה' עמכם".