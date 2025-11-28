חטיבת שומרון מסכמת שבוע אינטנסיבי של פעילות מבצעית כחלק ממבצע "חמש אבנים", שנועד לסכל את פעילות הטרור באזור שכם והכפרים הסמוכים.

במהלך השבוע הושגו שתי סגירות מעגל משמעותיות: חיסול המחבל שביצע את פיגוע הדריסה במוצב 6, שבו נפלו שני לוחמים, וחיסול המחבל שירה בשבוע שעבר לעבר לוחם מילואים.

לוחמי החטיבה עצרו במהלך השבוע 18 מבוקשים, איתרו והחרימו חמישה אקדחים, שני כלי נשק מסוג M16 ותחמושת רבה.

בצפון השומרון פעלו הכוחות למניעת חדירת גורמים עוינים ממרחב מחומש הכפרים לעבר העיר שכם, תוך פעילות ממוקדת בכפרים עסירה שמאלייה, יאציד וטלוזה ובמרחב הצפון-מזרחי של העיר.

בסיכום הערכת המצב אמר מח"ט שומרון, אלוף-משנה אריאל גונן, "הסיכולים השבוע מעבירים מסר חד לכל מחבל - נגיע אליהם. לחלק זה ייקח זמן, לחלק פחות, אבל נגיע. הפעילות המדויקת ממחישה את חופש הפעולה של הכוחות בשטח, ביום שישי נסגר מעגל בתוך 35 שעות עם ריכוז כוחות משמעותי בעיר על המחבל שירה לעבר לוחם מילואים".

הוא הוסיף: "ביום שני, שעות ספורות לאחר סיכול המחבל שדרס שני לוחמי גדוד שמשון, יצאה לפועל כניסת מאות מתפללים לקבר יוסף, סמיכות זו משקפת את החשיבות של הפעילות היומיומית בעומק השטח והיא שמאפשרת התקיימות אירועים אילו. השבוע גם חוסל מחבל בגזרה שכנה, כאשר הפיגוע שביצע התרחש בגזרת שומרון והותיר השפעה רבה בעקבות מותו של גדעון פרי ז"ל - וזו סגירת מעגל משמעותית נוספת עבור תושבי הגזרה ולוחמי החטיבה".