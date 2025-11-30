מעצר המחבלים, זיהוי מחבלים שיצאו והשמדות פירים דובר צה"ל

במהלך 40 הימים האחרונים פועלים כוחות צה"ל במאמץ מרוכז להשמדת תוואי המנהרות במרחב מזרח רפיח - בהובלת צוות הקרב של חטיבת הנח"ל, חטיבת גולני, לוחמי יהל"ם ובפיקוד אוגדת עזה (143).

על פי הודעת צה"ל, בשבוע האחרון בלבד חוסלו מעל 40 מחבלים במרחב התוואי התת-קרקעי, ונחסמו דרכי מילוט של מחבלים שניסו להימלט מתוך המנהרות.

בנוסף לכך, הושמדו עשרות פירים ותשתיות טרור תת-קרקעיות. התיעודים שהופצו כוללים בין היתר רגעי מעצר של מחבלים שיצאו מתוך המנהרות.

בצה"ל מדגישים כי כוחות פיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכמים המבצעיים, וימשיכו לפעול נגד כל איום מיידי הנשקף לתושבי הנגב המערבי.