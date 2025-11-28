על רקע לחץ גובר מצד ממשל ארצות הברית, מדינת ישראל נערכת ליישום השלב הבא במתווה טראמפ ברצועת עזה.

לפי דיווח בערוץ i24NEWS, צה"ל צפוי להכניס כלים כבדים לאזור רפיח בימים הקרובים, כחלק מהכנות להקמת אזור הומניטרי חדש לפלסטינים - ללא נוכחות שלטון חמאס.

לפי הדיווח, העבודות במקום כבר החלו, והיוזמה לקידום הפרויקט, שמכונה בידי רבים "רפיח הירוקה", מקודמת על ידי השר לשעבר רון דרמר. במהלך דיון בקבינט אמר דרמר, "אם חמאס לא יתפרז מנשקו, אני מקים את 'ניו גאזה' בצד הישראלי ועושה להם חינוך מחדש".

עם זאת, ההתנגדות ליוזמה ניכרת בקרב שרים בכירים. בדיון הקבינט שעסק בנושא, התקוממו רוב חברי הקבינט נגד הרעיון.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר כי "שיקום יקרה רק לאחר פירוז". אחד השרים אף מתח ביקורת חריפה על דברי דרמר, ואמר: "מי יכול לחשוב שהקמת 'ניו גזאה' בתוך הקו הצהוב היא ניצחון על החמאס?".